ponto facultativo
Prefeitura do Recife decreta ponto facultativo na segunda (20), véspera do feriado de Tiradentes
Informação foi divulgada no Diário Oficial do Recife
Prefeitura do Recife decreta ponto facultativo no dia 20 de abril - Foto: Rafael Furtado/Arquivo Folha de Pernambuco
A Prefeitura do Recife decretou ponto facultativo no dia 20 de abril, próxima segunda-feira, véspera do feriado de Tiradentes, que é celebrado na terça (21).
Com isso, servidores públicos da capital pernambucana terão um fim de semana prolongado.
A informação foi divulgada no Diário Oficial do Recife e assinada pelo secretário de Articulação Política e Social da cidade, Gustavo Figueirêdo Queiroz Monteiro.
O ponto facultativo é válido para as repartições públicas e entidades da administração direta e indireta do município, com exceção dos serviços cujo funcionamento seja indispensável.