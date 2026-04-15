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ponto facultativo Prefeitura do Recife decreta ponto facultativo na segunda (20), véspera do feriado de Tiradentes Informação foi divulgada no Diário Oficial do Recife

A Prefeitura do Recife decretou ponto facultativo no dia 20 de abril, próxima segunda-feira, véspera do feriado de Tiradentes, que é celebrado na terça (21).

Com isso, servidores públicos da capital pernambucana terão um fim de semana prolongado.

A informação foi divulgada no Diário Oficial do Recife e assinada pelo secretário de Articulação Política e Social da cidade, Gustavo Figueirêdo Queiroz Monteiro.

O ponto facultativo é válido para as repartições públicas e entidades da administração direta e indireta do município, com exceção dos serviços cujo funcionamento seja indispensável.

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