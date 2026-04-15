Qua, 15 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta15/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ponto facultativo

Prefeitura do Recife decreta ponto facultativo na segunda (20), véspera do feriado de Tiradentes

Informação foi divulgada no Diário Oficial do Recife

Reportar Erro
Prefeitura do Recife decreta ponto facultativo no dia 20 de abrilPrefeitura do Recife decreta ponto facultativo no dia 20 de abril - Foto: Rafael Furtado/Arquivo Folha de Pernambuco

A Prefeitura do Recife decretou ponto facultativo no dia 20 de abril, próxima segunda-feira, véspera do feriado de Tiradentes, que é celebrado na terça (21).

Com isso, servidores públicos da capital pernambucana terão um fim de semana prolongado.

A informação foi divulgada no Diário Oficial do Recife e assinada pelo secretário de Articulação Política e Social da cidade, Gustavo Figueirêdo Queiroz Monteiro.

O ponto facultativo é válido para as repartições públicas e entidades da administração direta e indireta do município, com exceção dos serviços cujo funcionamento seja indispensável.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter