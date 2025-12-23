Prefeitura do Recife decreta ponto facultativo nos dias 24, 26 e 31 de dezembro e 2 de janeiro
Medida segue decisão similar à do governo do estado. Servidores terão feriados estendidos
A Prefeitura do Recife decretou ponto facultativo nos dias 24, 26 e 31 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026, datas que antecedem e sucedem os feriados de Natal e Ano-Novo.
O aviso foi publicado em edição extra do Diário Oficial da cidade, na segunda-feira (22).
Com isso, servidores municipais terão os feriados estendidos, uma vez que em 25 de dezembro e 1º de janeiro também não há expedientes.
A determinação da prefeitura considera os pontos facultativos nos dias citados em repartições públicas municipais e entidades da administração direta e indireta.
Leia também
• Natal: confira como será a movimentação no TIP e estradas de Pernambuco no feriado
• Ponte Giratória: conheça a história da estrutura que será reinaugurada no Recife
• Confira o que abre e o que fecha na semana do Natal no Recife e na RMR
A exceção é para serviços de funcionamento indispensável, a juízo do chefe do respectivo órgão.
A medida da capital pernambucana é similar ao decreto anunciado pelo governo do estado no último sábado (20). Nas repartições estaduais, também haverá pontos facultativos nos dias que antecedem e sucedem o Natal e o Ano-Novo.