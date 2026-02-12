A- A+

Carnaval 2026 Prefeitura do Recife decreta ponto facultativo nos dias de Carnaval Medida vale para os dias 13, 16, 17 e 18 de fevereiro de 2026; serviços essenciais seguem funcionando normalmente

A Prefeitura do Recife decretou ponto facultativo nas repartições públicas e entidades da administração direta e indireta do município durante o período do Carnaval 2026. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (12).

De acordo com o aviso, será considerado ponto facultativo nos dias 13 de fevereiro (sexta-feira), 16 (segunda-feira), 17 (terça-feira de Carnaval) e 18 de fevereiro (quarta-feira de Cinzas).

A determinação não se aplica aos serviços considerados indispensáveis, que funcionarão normalmente, a critério dos gestores de cada órgão.

O comunicado foi assinado pelo secretário de Articulação Política e Social, Gustavo Figueirêdo Queiroz Monteiro, por determinação do prefeito do Recife, João Campos.

Com a decisão, os órgãos municipais terão expediente suspenso nas datas estabelecidas, retomando o funcionamento regular após o período carnavalesco, conforme organização interna de cada setor.

Veja também