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Economia Prefeitura do Recife destaca avanços na habitação durante o ADEMIFÓRUM 2026 Secretário Felipe Cury apresenta balanço com mais de 7 mil moradias viabilizadas na capital

O secretário de Habitação do Recife, Felipe Cury, representou o prefeito Victor Marques nesta quinta-feira (5) na abertura do ADEMIFÓRUM 2026 – Fórum Imobiliário Brasileiro. Realizado no Recife Expo Center, no bairro de São José, o evento reuniu especialistas, empresários e autoridades sob o tema "Requalificar é habitar: Os novos caminhos da HIS".

Durante o painel, Cury apresentou o balanço das ações de moradia popular promovidas pela gestão municipal nos últimos anos e reforçou o volume de aportes no setor. Segundo o secretário, a integração entre o programa federal Minha Casa, Minha Vida (MCMV), recursos próprios e financiamentos do BID impulsionou os indicadores locais.

"A política habitacional desenvolvida no Município desde 2021 já viabilizou a construção de mais de 7 mil unidades habitacionais, entre obras concluídas, em andamento, aprovadas no Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) e incluídas na PPP Morar no Centro. A cidade tem hoje o maior volume de investimentos do MCMV da história e utiliza também recursos próprios e de instituições financeiras como o BID.", declarou Felipe Cury.

A Secretaria de Habitação detalhou que a capital pernambucana já concluiu a entrega de oito conjuntos habitacionais, somando 1.811 moradias finalizadas. Entre os empreendimentos entregues à população estão os conjuntos Vila Esperança, Papa Francisco, Vila Brasil 1 e 2, Sérgio Loreto, Encanta Moça 1 e 2 e Ruy Frazão.

Outras 2.041 unidades habitacionais seguem com obras em andamento em diversos bairros, a exemplo de Caranguejo Tabaiares, Comunidade do Bem, São José, Vila Aeronáutica, Caiara 2, Maria Felipa, Maria Elvira e Paris.

Outro ponto debatido no fórum foi a Parceria Público-Privada (PPP) Morar no Centro, estruturada para erguer 1.128 habitações de interesse social na área central da cidade.

O projeto prevê aportes superiores a R$ 500 milhões ao longo de 25 anos, englobando intervenções de construção, retrofit, requalificação e gestão operacional de imóveis nos bairros de Santo Antônio, São José, Boa Vista e Cabanga.

A participação do município no fórum contou ainda com a presença da chefe do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça, e do secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento (SEDUL), Felipe Matos, que atuaram como debatedores.









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