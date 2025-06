A- A+

Financiamento Prefeitura e Caixa apresentam financiamento para impulsionar retrofit nas áreas centrais do Recife A linha de crédito ganha destaque como parte dos esforços para transformar imóveis ociosos em moradias no centro recifense

Prefeitura do Recife dá mais um passo na reabilitação urbana das áreas centrais da cidade. Nesta terça-feira (10), durante a 2ª edição do Conexão Recentro, o Gabinete do Centro, em parceria com a Caixa Econômica Federal, apresentou uma linha de crédito voltada para projetos de retrofit, com a possibilidade de utilização de recursos do programa Minha Casa, Minha Vida.

A linha de crédito, voltada exclusivamente para projetos de retrofit, já existente na cartela de financiamentos da instituição, ganha um novo destaque como incentivo aos investidores recifenses, diante do esforço da prefeitura em revitalizar imóveis ociosos no centro da cidade para fins de habitação.

Com recursos livres do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o financiamento não possui exatamente um valor de investimento e as taxas de juros partem das taxas de juros do Minha Casa, Minha Vida, se o valor do edifício se enquadrar no programa, segundo o superintendente de Rede da Caixa, Marcelo Maia.

Para ele, a linha destrava uma demanda do mercado da construção civil, uma linha de financiamento específica para esse tipo de projeto. Com o objetivo das articulações Recentro.

“Quando a gente olha o centro do Recife, a gente tem imóveis que têm perfil comercial e imóveis que têm perfil residencial. E a gente sabe que para a gente ter uma requalificação completa, precisamos de moradia”, afirmou.

Estratégia

Já o gerente de Clientes e Negócios de Habitação para Pessoa Jurídica da Caixa Econômica Federal, Reinaldo Mazzocato, destacou o papel estratégico do banco na requalificação de centros urbanos por meio do retrofit — prática que transforma prédios antigos em novos empreendimentos habitacionais.

Segundo Mazzocato, a Caixa está firmemente comprometida com essa linha de atuação. “A Caixa, assim como olha para outros desafios da habitação, está apostando muito no retrofit e na requalificação dos centros urbanos. Recife tem o protagonismo nesse movimento, e a Caixa quer ser o banco do retrofit no Brasil”, afirmou.

Para o executivo, o retrofit deixou de ser uma promessa futura e já se consolidou como alternativa concreta para enfrentar o déficit habitacional e promover cidades mais sustentáveis. Ele citou dados do Censo 2022 que revelam um quadro de contrastes: há 90 milhões de domicílios no Brasil, sendo 11 milhões vagos, frente a um déficit habitacional de 6 milhões. No Recife, o cenário é semelhante - dos 643 mil domicílios existentes, 177 mil estão desocupados, enquanto o déficit chega a 97 mil unidades.

“A sustentabilidade, a redução de impactos ambientais, a justiça social e o planejamento urbano são pilares do retrofit. É uma forma inteligente de dar nova vida ao centro das cidades e, ao mesmo tempo, garantir moradia digna para todas as faixas de renda”, completou Mazzocato.

Articulação

A parceria com instituições financeiras já vem sendo articulada pelo órgão visando repopularizar o centro do Recife.

Em fevereiro deste ano, o Banco do Nordeste, em parceria com a Sudene, lançou uma nova linha de crédito no valor de R$ 2 bilhões para financiar a reabilitação de complexos multiusos no Centro do Recife. Segundo Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Centro, o objetivo é criar condições mais atrativas para que incorporadoras e a população invistam na região central da cidade.

“Nós já falamos com alguns bancos privados também, porque nosso objetivo é dar esse cardápio de opções para o mercado imobiliário. Então, quanto mais possibilidades e oportunidades, mais o centro fica competitivo. Então, a gente está vendo agora o interesse do mercado imobiliário e se eles tiverem facilidades, ferramentas para fazer essa intervenção no centro.

Além disso, a Prefeitura tem adotado medidas para facilitar a realização de projetos no centro da cidade, como a desburocratização de processos, concessão de benefícios fiscais e articulação com diversos órgãos e secretarias.

