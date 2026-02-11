A- A+

carnaval nos hotéis Prefeitura do Recife faz blitze carnavalesca em hotéis para distribuir informações para turistas Blitze ocorrerão em 29 hotéis do Recife, durante os dias 14 e 15 de fevereiro

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, realiza uma série de blitze carnavalescas em hotéis da cidade, levando informações aos turistas hospedados na capital pernambucana durante o período momesco. Entre os dias 14 e 15 de fevereiro, a ação acontece durante o café da manhã em 29 hotéis do Recife, com intervenções artísticas e a distribuição de material informativo sobre a programação do Carnaval 2026.

Em 2025, as blitze carnavalescas alcançaram cerca de 40 mil turistas. Além das ações nos hotéis, o projeto terá intervenções em shoppings, no passeio turístico Olha! Recife e na abertura da Arena Gastronômica.

Além das blitze, a Secretaria de Turismo, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-PE), realiza a Rota da Folia Ano 2, iniciativa que facilita o deslocamento dos turistas hospedados nos principais hotéis da Orla de Boa Viagem até a Central do Carnaval.

A ação envolve 11 hotéis e oferece transporte em vans com horários regulares de ida e volta entre os dias 12 e 17 de fevereiro. As saídas acontecem a partir das 18h, com retornos ao longo da noite e madrugada.

