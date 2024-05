A- A+

Imposto de Renda Prefeitura do Recife incentiva doações para fundos municipais através do IR Contribuintes poderão fazer a doação sem mexer no bolso e ainda concorrer a prêmios em sorteio da Moeda Capiba

Até a próxima sexta-feira (31), data limite para declaração do IR, o contribuinte que optar pelo modelo completo terá a opção de doar até 6% do imposto devido, podendo destinar até 3% para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e até 3% para o Fundo da Pessoa Idosa. Para doação, é necessário gerar o boleto com o valor referente a ser doado após a declaração concluída, se a opção for por doar para os dois fundos será preciso pagar os dois boletos.

Além da possibilidade de doação, a Prefeitura do Recife lançou o primeiro desafio coletivo da Moeda Capiba, a fim de premiar os doadores. O desafio será no modelo de sorteio e é uma parceria com a Shineray, que será responsável pela entrega dos prêmios, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que coordena a Moeda Capiba, estipulou duas metas, com a primeira já atingida, R$1,5 milhão doados aos Fundos, será sorteado um patinete elétrico, já a segunda é de R$3 milhões e o prêmio é uma bicicleta elétrica.

Rafael Figueiredo, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, explica que quem já fez a declaração e deseja participar do sorteio fazendo a doação também consegue concorrer através da retificação

"Queremos incentivar a parcela da população recifense que ainda não fez a declaração do imposto de renda a doar para os nossos fundos municipais e, consequentemente, a participar deste primeiro Desafio Capiba. Mas ressalto: quem já fez a doação, desde que aqui para o Recife, também está apto a se inscrever no sorteio e concorrer aos prêmios. E, por fim, lembro que quem já fez a declaração tem a oportunidade de retificá-la para doar e participar do sorteio. Vamos exercer a solidariedade e ajudar aqueles que mais precisam", destacou o secretário.

Como participar

Para concorrer ao sorteio, o cidadão deverá entrar no site (https://sorteio.recife.pe.gov.br/), clicar no botão "Participar" e preencher o formulário. Com o formulário preenchido, será necessário anexar o arquivo do boleto (ou dos boletos), que precisa ser quitado até o dia 31/05, prazo máximo para prestar contas com o leão.

A cada R$100,00 (cem) reais doados, o participante ganhará um "capivoucher" que será enviado pelo WhatsApp e por e-mail ao participante, cada voucher corresponderá a uma numeração para participar do sorteio. Quanto maior a doação, mais "capivouchers". O sorteio será no dia 12 de junho, às 15h, e será transmitido pelo YouTube da Prefeitura do Recife (https://www.youtube.com/@prefrecife).

Veja também

ACORDO Parceria entre Sebrae e Porto Digital irá fomentar o desenvolvimento de startups em Pernambuco