Prefeitura do Recife inicia licenciamento de barracas para comércio de produtos de fim de ano

Comerciantes que pretendem licenciar barracas de rua para vender artigos relativos às festas de fim de ano podem fazer o pedido a partir da próxima quarta-feira (22). Os pontos autorizados pela Prefeitura do Recife são os mesmos do ciclo junino [confira a relação completa no final do texto].

As inscrições seguem até 30 de dezembro e a permissão é válida para o período entre 1º e 31 de dezembro.

Interessados devem ingressar com identidade e comprovante de residências em uma das três sedes da Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon), nos seguintes endereços:

Centro-Oeste

Rua José Higino, 77, Madalena

Telefone: (81) 3355-7350

Norte

Avenida Beberibe, 1020, Arruda

Telefone: (81) 3223-4650

Sul

Avenida Senador Robert Kennedy, 350, Ipsep

Telefone: (81) 3355-1250

É preciso pagar uma taxa de R$ 126 relativa ao uso do solo. O processo de inscrição é presencial, e o atendimento nas regionais vai das 8h às 12h.

Para o licenciamento valem os mesmos princípios do decreto 23.875, de 15 de agosto de 2008, que regulamenta a venda de artigos juninos. Após o cadastro haverá uma vistoria do Corpo de Bombeiros para a liberação do ponto, uma vez que será realizada a comercialização de fogos de artifício.

“Os locais onde é permitida a instalação dessas barracas são determinados por legislação e publicados em Diário Oficial. Por isso é importante que os interessados compareçam às regionais com a maior brevidade possível para ter conhecimento de onde ficam”, comenta a secretária executiva de Controle Urbano, Marta Lima.

Regional Centro-Oeste



1. Rua Frei Cassimiro - esquina com a Rua do Pombal (refúgio central da Rua Frei Cassimiro - área calçada com paralelo);

2. Calçada do canteiro entre a via local e faixa de rolamento da Av. Agamenom Magalhães, em frente às Ruas Tupinambás e Frei Cassimiro.

3. Rua Elísio Medrado, entre as Ruas Felipe Guerra e Governador Leopoldo Neves (próximo à Estátua do Pe. Cícero), Caxangá

4. Av. Beira Rio, na margem do Rio Capibaribe, nos trechos: em frente à Praça Domingos Giovanete (entre as Ruas Clóvis Bevilaqua a Pe. José de Anchieta).

5. Praça do Jóquei Clube, Prado; Rua do Bom Pastor (próximo ao pontilhão);

6. Av. Visconde de Albuquerque, próximo ao nº 379 - Torre;

7. Rua José de Holanda (Campo do Bueirão);

8. Av. Caxangá, em frente ao Parque de Exposição de Animais;

9. Av. Joaquim Ribeiro, (esquina da Rua Gastão de Vidigal, ao limite com o município de Camaragibe);

10. Rua Amaro Gomes Poroca, esquina com a Rua Francisco Lisboa

Regional Norte

1. Margens do Canal do Arruda (Av. José dos Anjos) nos trechos:

a) Entre o Estádio José do Rego Maciel (Campo do Arruda) e o imóvel nº 1020 da Av. Beberibe (2ª Gerência Regional) na margem direita;

b) Entre os números 102 e 162, ambos às margens;

c) Rua Amaro Coutinho em frente aos números 197, 209, 221 e 243 (lado oposto);

d) Rua Professor Jerônimo Gueiros (margens do canal) em frente ao nº 438.

2. Av. Norte, esquina com a Rua Oscar de Barros;

3. Estrada do Encanamento, em frente ao Sítio da trindade;

4. Rua da Harmonia em frente à Rua Nereu Guerra;

5. Av. Norte - entre as Ruas Aviador Pinto Ribeiro e Japira junto ao terreno do INSS;

6. Av. Norte Canteiro Central do Buriti, entrada para o Açude de Apipucos;

7. Rua de Apipucos - ao lado oposto ao açude de Apipucos.

Regional Sul



1. Av. Recife, em frente ao nº 797 - Areias (almoxarifado central do INSS);

2. Av. Recife, entre os números 4084 e 4200 - Areias (em frente ao Conj. Ignez Andreazza);

3. BR 101 - Cruzamento com a Av. Dr. José Rufino - Tejipió (próximo ao viaduto);

4. Av. Rio Grande, entre as Ruas Rio Paraná e Rio Gurupi- UR-01 - COHAB);

5. Rua Pe. Teófilo Tworz - Afogados - trecho entre a Estrada dos Remédios e a Rua João Ivo da Silva (junto ao canal).

6. Rua Arquiteto Luiz Nunes, próximo à Rua Deão Farias, lado oposto aos números 958 e 900;

7. Rua Professor João Medeiros, próximo à Rua Cel. Benedito Chaves;

8. Av. Mascarenhas de Moraes, próximo ao Viaduto Tancredo Neves, no sentido cidade /subúrbio, lado direito;

9. Av. Visconde de Jequitinhonha, entre as Ruas Mário de Castro e Engenheiro Zael Diógenes

10. Av. Recife, junto ao muro do Aeroporto, lado oposto aos números 2867 e 3023;

11. Av. Fernando Simões Barbosa, próximo à Rua Cel. Benedito Chaves.

