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desenrola Prefeitura do Recife inicia mutirão "Desenrola Recife" de renegociação de dívidas nesta segunda (1&o Ação é gratuita e segue até quarta-feira (3), no Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro

O mutirão “Desenrola Recife” começou a renegociar débitos nesta segunda-feira, primeiro de junho. A ação, promovida pela Prefeitura do Recife para ajudar a população a renegociar dívidas, recuperar crédito e reorganizar a vida financeira, segue até quarta-feira (3), das 8h às 17h, no Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro.

O atendimento é gratuito, e a iniciativa conta com a participação de instituições financeiras, empresas de cobrança, plataformas de negociação e órgãos de defesa do consumidor.

Com apoio do Governo Federal e em parceria com a Serasa, a iniciativa integra os esforços do Novo Desenrola Brasil e busca ampliar o acesso da população a serviços de renegociação de dívidas, recuperação de crédito e educação financeira.

Podem participar do Desenrola Recife os consumidores com renda mensal de até R$ 8.105 e dívidas de até R$ 15 mil por instituição financeira, contraídas em cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal, desde que estejam em atraso de 3 meses a até 2 anos e tenham sido originadas até 31 de janeiro de 2026.

Além do atendimento presencial, os cidadãos também podem consultar informações e acessar os serviços por meio da plataforma digital do programa, disponível no site ou pelo aplicativo Conecta Recife.

Os descontos podem chegar a até 90%, além de condições facilitadas de pagamento, conforme as regras de cada instituição participante. Participam do mutirão Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Procon Recife e Serasa.

*Com informações da assessoria

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