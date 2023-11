A- A+

PAGAMENTO Prefeitura do Recife injeta R$ 875 milhões na economia local Pagamento das folhas de novembro, dezembro e do 13º salário vai beneficiar mais de 43 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas

Com o pagamento de três folhas salariais dos servidores municipais, aposentados e pensionistas da administração direta e indireta do Recife, a Prefeitura Municiapal vai injetar mais de R$ 875 milhões na economia da cidade. A informação da antecipação foi divulgada, nesta sexta-feira (24), com a programação do calendário dos créditos nas contas dos trabalhadores. As folhas de pagamento são referentes aos meses de novembro e dezembro, assim como do 13º salário.

O salário de novembro estará disponível nas contas dos servidores na próxima quinta-feira (30), enquanto o décimo terceiro será pago, em uma única parcela, no dia 4 de dezembro. Já o salário referente ao último mês do ano estará disponível no dia 22 de dezembro, totalizando mais de R$ 875 milhões de investimento na economia.

A medida beneficiará diretamente cerca de 43 mil funcionários públicos, entre ativos, inativos, comissionados, aposentados e pensionistas de toda a estrutura funcional direta e indireta, bem como órgãos e autarquias municipais.

“Encerramos o ano com o sentimento de dever cumprido. Além de nosso compromisso com os nossos servidores, a gestão entende que é um importante investimento para nossa economia, num período tão importante para todos”, destacou o secretário executivo de Gestão de Pessoas do Recife, Bruno Carneiro.

