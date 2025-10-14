A- A+

Inovação Prefeitura do Recife lança a 2ª edição do Prêmio Recife de Inovação Inscrições estão abertas até 26 de outubro

A Prefeitura do Recife lançou a segunda edição do Prêmio Recife de Inovação que reconhece pessoas, instituições e empresas que desenvolvem soluções inovadoras com impacto direto na cidade e na vida dos recifenses.

Este ano, o prêmio amplia sua abrangência e permite que todas as iniciativas da cidade possam se inscrever, fortalecendo a cultura de inovação e valorizando a diversidade de atores que compõem o ecossistema recifense.

As inscrições estão abertas até 26 de outubro e devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma Coreto, no link: https://coreto.recife.pe.gov.br/premiorecinovacao, onde também é possível acessar o edital completo e todas as informações sobre a premiação.

O Prêmio Recife de Inovação 2025 contempla 14 categorias — 10 técnicas e 4 destaques definidos por votação popular — e está organizado em quatro eixos temáticos: Inovação Empresarial, Startups Inovadoras, Inovação Social e Inovação Científica.

A iniciativa abrange desde empresas consolidadas e startups emergentes até universidades, instituições de pesquisa e organizações da sociedade civil. As categorias são:

Case de Inovação Empresarial

Case de Inovação em ESG

Startup Ascensão

Startup Tração

Startup Conectada com a Cidade

Case de Empreendedorismo Social

Case de Letramento Digital

Pesquisa & Extensão Inovadora

Instituição de Ensino e/ou Pesquisa Inovadora

Deep Tech Destaque

Cada eixo também premiará projetos por meio da votação popular, reforçando o caráter participativo e democrático da iniciativa.

As iniciativas inscritas passarão por avaliação técnica, conduzida pelo CMCTI e pela comissão avaliadora, e por uma fase de votação popular. Os projetos serão analisados com base em critérios como originalidade, impacto social, viabilidade técnica e potencial de escalabilidade, conforme definido no edital.

O calendário prevê etapas de pré-seleção e definição de finalistas ao longo de novembro, culminando com a cerimônia de premiação no dia 26 de novembro.

Segundo o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha, o prêmio consolida o papel do Recife como referência em inovação urbana. “O Prêmio Recife de Inovação consolida a cidade como um ambiente fértil para transformar conhecimento em impacto. Ao reconhecer quem faz, aproximamos governo, academia, setor produtivo e sociedade para resolver desafios reais do território”, destacou.

Além das 14 categorias, a edição 2025 também conta com homenagens especiais a empresas e instituições que vêm contribuindo de forma decisiva para o fortalecimento do ecossistema de inovação.

Em setembro deste ano, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação homenageou a Extreme Group, empresa referência nacional no setor de tecnologia, em reconhecimento ao seu impacto econômico e social no Recife.

A companhia é parceira estratégica de programas como o Embarque Digital e tem desempenhado papel essencial na formação e na empregabilidade de jovens da rede pública.

Durante a cerimônia oficial, em 26 de novembro, outras organizações serão homenageadas por sua contribuição à inovação na cidade. Além do troféu simbólico, os vencedores de cada categoria receberão mentorias especializadas com a equipe da SECTI e parceiros estratégicos, além da possibilidade de inserção em redes de aceleração e programas de fomento, fortalecendo o desenvolvimento e a implementação de suas iniciativas.

