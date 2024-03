Prefeitura do Recife lança Escola de Turismo em parceria com instituições

A Escola de Turismo do Recife foi inaugurada nesta terça-feira (26), no auditório da Faculdade Senac, localizada no bairro de Santo Amaro. A iniciativa é da Prefeitura do Recife, coordenada pela Secretaria de Turismo e Lazer e tem o intuito de incentivar e aumentar os negócios turísticos na capital pernambucana.

A instituição vai atuar junto com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Sebrae, Senac e o Desenvolve. O objetivo é aprimorar as habilidades dos profissionais que estão inseridos no setor e formar aqueles que estão buscando se inserir pela primeira vez no mercado turístico.

A escola conta com cursos gratuitos em diversas áreas como agenciamento e transportes, bares e restaurantes, criatividade, hotelaria e promoção do destino turístico. A prefeitura pretende formar, somente em 2024, cerca de 9 mil pessoas. Ademais, a escola de turismo estará integrada a todas as plataformas digitais da prefeitura como o Go Recife e o Conecta Recife, disponibilizando essa formação em modelo híbrido ou modelo digital.

Estiveram presentes o prefeito João Campos (PSB); o secretário de Turismo e Lazer, Antonio Coelho e a chefe do gabinete do Centro do Recife - Recentro, Ana Paula Vilaça. O evento também contou com um aulão inaugural, intitulado de ensino turístico inteligente e criativo.

De acordo com João Campos, é preciso ter pessoas qualificadas na área e a parceria com o Senac possibilita uma formação específica no setor do turismo. “Quando formamos pessoas, possibilitamos mais investimentos, novos negócios e a consolidação de negócios já existentes. Tudo isso é emprego e renda, que é o que as pessoas precisam”, disse o prefeito. Além disso, ele afirma que a ação é pioneira e essa iniciativa vai gerar mais oportunidades de trabalho e renda no município.

Ainda segundo o gestor, a capital pernambucana é uma das poucas cidades no Brasil que possuem uma estrutura de formação específica para o turismo. “Recife está no hall das poucas cidades brasileiras que têm essa estrutura de formação. Isso é uma cultura de formação que é bem difundida no mundo afora, então nós sabemos que isso é feito lá e nós precisamos aprender com as boas práticas e implementar aqui”, concluiu.