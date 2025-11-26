Qua, 26 de Novembro

emprego

Prefeitura do Recife lança novo serviço de empregabilidade para a população LGBTQIAPN+

Atendimentos serão prestados semanalmente no Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBTQIAPN+

Bandeira LGBTBandeira LGBT - Foto: Divulgação

A Prefeitura do Recife, por meio das Secretarias de Direitos Humanos e Juventude e de Trabalho e Qualificação Profissional, criou o serviço de empregabilidade dentro do Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBTQIAPN+, localizado no bairro da Boa Vista.

O espaço tem como objetivo fortalecer as contratações de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, por meio do atendimento semanal com profissionais da Agência de Emprego do Recife, que vai emitir cartas de encaminhamento para entrevistas todas as terças-feira, das 9h às 14h.

“Fortalecer a empregabilidade da população LGBTQIAPN+ é reafirmar nosso compromisso com a igualdade de oportunidades e com o direito ao trabalho digno”, afirmou o secretário de Direitos Humanos do Recife, Marco Aurélio Filho. 

No centro, serão realizados cadastros de perfis de cada cidadã ou cidadão no sistema oficial do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A partir dessas informações, o próprio sistema gera uma Carta de Encaminhamento, que direciona a pessoa diretamente para a entrevista na empresa.

Para Isabella de Roldão, secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, faz parte da missão da pasta aproximar as pessoas das oportunidades. 

O serviço é gratuito, e quem tiver interesse deve comparecer ao centro nas terças-feiras, portando RG e CPF. 

*Com informações da assessoria

