A- A+

Economia Prefeitura do Recife promove encontro entre profissionais e diretores do Novotel Recife Marina O evento acontece no Porto Digital, no Bairro do Recife

A Prefeitura do Recife promove, no dia 10 de abril, o "Rodada Investe Recife", um encontro entre fornecedores e prestadores de serviços locais e diretores do Novotel Recife Marina, empreendimento hoteleiro que faz parte do Projeto Porto Novo Recife. O objetivo é viabilizar a contratação dos profissionais para atender as necessidades do empreendimento. O evento acontece no Porto Digital, no Bairro do Recife.

Para participar da seleção, as empresas interessadas devem preencher o formulário de pré-inscrição até o dia 3 de abril. Após a triagem realizada pelo Novotel Recife Marina, a empresa receberá um e-mail de confirmação, com o horário da reunião no evento. Após a apresentação institucional, os inscritos poderão fazer a exposição do seu negócio/atividade e entregar portfólio ou produtos para representantes do hotel, que terão a opção de agendar novas negociações

Sob gestão da Atrio Hotel Management, o hotel será inaugurado neste ano no bairro de São José, no sítio histórico do Recife. O encontro é uma ação da Agência Investe Recife, vinculada à secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico.

“A Rodada Investe Recife é um projeto de grande valor porque a gente coloca ‘cara a cara’ todos os atores com potencial para fazer negócios. As empresas da nossa cidade podem atender a demanda de produtos e serviços com excelente qualidade e a ação é para encurtar esse caminho, movimentando a economia local e gerando emprego e renda para quem atua no Recife”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife, Joana Portela Florêncio.

Os serviços e produtos com necessidade de contratação por parte do Novotel são: jardinagem, segurança, estacionamento, spa, produtos ecológicos e sustentáveis, alimentos orgânicos, comidas regionais, grãos de café de Pernambuco, locação de mobiliários para eventos, buffets, gráficas, agência de marketing e publicidade, assessoria de imprensa, empresa de recreação e empresa de cerimonial.

Veja também

Turismo CVC e Docking Modules lançam loja modular