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endividamento Prefeitura do Recife promove mutirão do Desenrola para renegociação de dívidas Multirão é gratuito e acontece do dia primeiro a 3 de junho, no Compaz Ariano Suassuna

A Prefeitura do Recife realiza, dos dias primeiro a três junho, no Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, o mutirão Desenrola Recife. Com o apoio do Governo Federal e em parceria com a Serasa, a iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população a serviços de renegociação de dívidas, recuperação de crédito e educação financeira. O mutirão ocorre das das 8h às 17h, e reúne instituições financeiras, empresas de cobrança, plataformas de negociação e órgãos de defesa do consumidor, com atendimento gratuito.

Podem participar consumidores com renda mensal de até R$ 8.105,00 e dívidas de até R$ 15 mil por instituição financeira, contraídas em cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal, desde que estejam em atraso de 3 meses a até 2 anos e tenham sido originadas até 31 de janeiro de 2026.

Os descontos podem chegar a 90%, além de condições facilitadas de pagamento, conforme regras de cada instituição participante, como o Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Procon Recife e Serasa.



Além do atendimento presencial, o Desenrola Recife contará com uma plataforma digital desenvolvida pela Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, que permitirá a consulta de informações e direcionamento das negociações.



“Recife já soma mais de 761 mil pessoas inadimplentes e 2,5 milhões de dívidas em atraso, segundo o Mapa da Inadimplência. Nosso papel é mobilizar empresas e instituições parceiras para ampliar descontos, facilitar acordos e apoiar a retomada do crédito de forma sustentável”, explica Aline Maciel, da Serasa.



Além dos descontos e condições especiais, o programa permite o uso do FGTS como instrumento de apoio à renegociação. O trabalhador pode utilizar até 20% do saldo disponível ou até R$ 1.000 do Fundo de Garantia para abater o total da dívida renegociada.

*Com informações da assessoria

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