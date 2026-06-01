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Negociação Prefeitura do Recife promove mutirão para renegociação de dívidas e recuperação de crédito Ação acontece até quarta-feira (3), no Compaz Ariano Suassuna, com atendimento gratuito à população

A Prefeitura do Recife iniciou nesta segunda-feira (1º) o mutirão “Desenrola Recife”, iniciativa voltada à renegociação de dívidas e à recuperação de crédito para consumidores da capital. O atendimento segue até quarta-feira (3), das 8h às 17h, no Compaz Ariano Suassuna, localizado no bairro do Cordeiro.

Realizada em parceria com a Serasa e com apoio do Governo Federal, a ação integra as iniciativas do Novo Desenrola Brasil e reúne instituições financeiras, empresas de cobrança e órgãos de defesa do consumidor para oferecer condições especiais de negociação aos participantes.

Além do atendimento presencial, a Prefeitura enviou informações sobre o programa por meio de mensagens de WhatsApp para cerca de um milhão de pessoas. Os serviços também podem ser acessados pela plataforma digital do Desenrola Recife e pelo aplicativo Conecta Recife.

Segundo o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha, a iniciativa busca ampliar o acesso da população ao crédito e fortalecer a inclusão financeira.

“Com o Desenrola Recife, aproximamos os serviços de renegociação da população e contribuímos para a reorganização financeira das famílias, além de estimular a economia local por meio da recuperação do poder de consumo”, destacou.

Podem participar consumidores com renda mensal de até R$ 8.105 e dívidas de até R$ 15 mil por instituição financeira. As pendências devem ter sido contraídas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre três meses e dois anos, em modalidades como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.

Os descontos podem chegar a 90%, além de opções facilitadas de parcelamento, de acordo com as regras de cada instituição participante.

Participam do mutirão representantes do Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Procon Recife e Serasa, que mantém atendimento presencial durante os três dias da ação.

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