Economia Prefeitura do Recife prorroga inscrições para o 3°Ciclo do Eita! Recife Programa investirá até R$ 6,4 milhões em soluções inovadoras para a cidade

A Prefeitura do Recife prorrogou as inscrições para o 3º Ciclo do Eita! Recife – Esquadrão de Inovação e Transformação Aberta, iniciativa que busca conectar o ecossistema de inovação a desafios reais da cidade. Agora, os interessados terão até o dia 20 de junho para submeter suas propostas por meio da plataforma Coreto.

O programa é coordenado pela Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia e pela Empresa Municipal de Informática (Emprel). A proposta é fomentar um ambiente de inovação aberta e colaborativa, integrando governo, setor privado, academia e sociedade civil.

A iniciativa envolve diretamente todas as secretarias e órgãos da prefeitura, funcionando como um guarda-chuva estratégico que identifica, organiza e prioriza os problemas a serem enfrentados com o apoio da tecnologia.

“O Eita! Recife materializa como a tecnologia e a inovação podem estar a serviço das políticas públicas. A prorrogação das inscrições amplia a oportunidade para que mais talentos contribuam com soluções reais para os desafios da cidade. Nosso objetivo é fortalecer esse ecossistema e fazer do Recife uma referência nacional em transformação digital aplicada à gestão pública”, afirmou o presidente da Empresa Municipal de Informática (Emprel), Bernardo D’Almeida.

As soluções selecionadas poderão ser contratadas pela gestão municipal com investimentos de até R$ 1,6 milhão por projeto, de acordo com o nível de aderência, viabilidade técnica e impacto da proposta. O programa é voltado para startups, empresas, profissionais autônomos, pesquisadores, estudantes e demais atores do ecossistema de inovação, que podem se inscrever individualmente ou em equipe.

Pioneirismo

Recife foi a primeira capital do Brasil a assinar contratos públicos com startups por meio de uma chamada pública estruturada de inovação aberta, posicionando-se como referência nacional na transformação digital da gestão pública.

“O Eita! Recife é um exemplo concreto de como a inovação pode e deve estar a serviço da população. Ao conectar talentos criativos aos desafios reais da cidade, conseguimos gerar impacto direto na vida das pessoas. Essa é uma oportunidade não apenas para desenvolver tecnologia, mas para transformar o Recife em uma referência de cidade inteligente, inclusiva e sustentável”, destaca o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha.

Nesta edição, o Eita! Recife propõe quatro desafios estratégicos que refletem demandas concretas da população e da administração municipal: Saúde – Doenças Crônicas; Limpeza Urbana – Resíduos Sólidos; Agricultura Urbana e Assistência Social; e Tecnologia Assistiva – Acessibilidade Visual.

O processo inclui etapas de imersão, capacitação, cocriação e apresentação de soluções. Os participantes terão acesso a especialistas, dados públicos, informações técnicas e painéis temáticos para que possam desenvolver projetos sólidos, com potencial de impacto real. O edital completo, com critérios de avaliação, cronograma detalhado e requisitos de participação, está disponível no site da plataforma Coreto.

