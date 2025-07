Prefeitura do Recife prorroga temporada de descontos de até 90% em dívidas municipais

A- A+

A Secretaria de Finanças do Recife prorrogou por mais um mês o programa 'Fique em Dia', que concede até 90% de desconto em juros e multas para quem deseja quitar débitos municipais como IPTU, ISS e outras taxas. Em funcionamento desde junho, a iniciativa já possibilitou a negociação de mais de R$ 100 milhões em dívidas e agora segue até o dia 31 de agosto.

Os interessados podem aderir pelo site fiqueemdia.recife.pe.gov.br, pelo aplicativo Conecta Recife ou presencialmente no Centro de Atendimento ao Contribuinte, na sede da Prefeitura.

Vantagens

A facilitação permite parcelar os débitos com descontos que variam de acordo com o número de parcelas. Quem quitar em até 12 vezes recebe 70% de desconto; em até 24 vezes, 50%; em até 36 vezes, 30%; e em até 48 vezes, 10%. Para parcelamentos entre 49 e 96 vezes, não há desconto.

Além disso, a secretaria também oferece a opção de pagamento com cartão de crédito, com as mesmas condições do pagamento à vista. É possível parcelar em até 24 vezes, com acréscimo das taxas de operação. Para pessoas físicas, basta ter o sequencial do imóvel em mãos. Já pessoas jurídicas e autônomos precisam informar o número da inscrição municipal.

Acesso

O acesso ao “Fique em Dia” pode ser feito pelo site ou pelo Portal Recife em Dia, onde o ícone do programa está em destaque na área de Acesso Rápido. Ao entrar, o contribuinte deve escolher entre negociar débitos de imóveis ou de Pessoa Jurídica/autônomo. Para aderir, basta inserir os dados: pessoas físicas informam o número do Sequencial do imóvel, enquanto empresas e autônomos precisam do número da Inscrição Mercantil.

Outra opção é pelo aplicativo Conecta Recife, disponível para Android e iOS, onde o ícone do programa também aparece em Destaques na tela inicial. Já pelo WhatsApp, o contribuinte deve salvar o número (81) 3355-9025, enviar CPF ou CNPJ e será direcionado automaticamente para a página de negociação.

