Negócios Prefeitura do Recife recruta negócios locais para seleção do Novotel Recife Marina Do total, 90 empresas, que atenderam aos critérios do investidor, avançaram nas negociações

A Prefeitura do Recife pré-selecionou 180 empresas locais para preencher a demanda de fornecedores e prestadores de serviços do Novotel Recife Marina, empreendimento hoteleiro que faz parte do Projeto Porto Novo Recife. Do total, 90 empresas, que atenderam aos critérios do investidor, avançaram nas negociações.



Os candidatos participam da “Rodada Investe Recife” com investidores nesta quarta-feira (10). O encontro acontece no Porto Digital, localizado na avenida Cais do Apolo, nº 222, no Bairro do Recife, a partir das 14h30. Os selecionados vão apresentar o portfólio de produtos e serviços, além de realizar uma apresentação rápida para "vender" o negócio e firmar a parceria.

As equipes da Agência Investe Recife estão avisando os selecionados por e-mail. Na mensagem, serão encaminhadas orientações para a reunião.

Entre as principais dicas, estão sendo pontuados a necessidade de um portfólio claro da empresa; os detalhes de como realizar um pitch eficaz para que a apresentação seja cativante, venda bem o produto/serviço e prenda a atenção dos investidores; além da atenção em relação às expectativas dos clientes. Para essa rodada, as inscrições estão encerradas.



“Foi um sinal de que os investidores não precisam procurar fora, porque tem empresas muito boas aqui querendo trabalhar e a gente tá aqui na missão de fazer essa ponte e gerar emprego e renda no Recife. Nosso passo agora é orientar para que a entrevista junto à diretoria do Novotel Recife Marina seja bem aproveitada”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife, Joana Portela Florêncio.



Os serviços e produtos com necessidade de contratação por parte do Novotel são: jardinagem, segurança, estacionamento, spa, produtos ecológicos e sustentáveis, alimentos orgânicos, comidas regionais, grãos de café de Pernambuco, locação de mobiliários para eventos, buffets, gráficas, agência de marketing e publicidade, assessoria de imprensa, empresa de recreação e empresa de cerimonial.

Novotel Recife Marina

Sob a gestão da Atrio Hotel, o Novotel Recife Marina será inaugurado este ano no bairro de São José, no Recife. Ao todo, são 299 apartamentos, lobby bar, restaurante no rooftop, piscina com borda infinita, room service 24 horas, bar da piscina, SPA, salas de reunião e de eventos, academia e espaço kids.



O hotel foi construído em uma área de mais de 115 mil metros quadrados no cais Santa Rita. Todo o complexo demandou investimentos da ordem de R$ 240 milhões.

