Ter, 02 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça02/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
imposto

Prefeitura do Recife reduz ITBI para incentivar regularização de imóveis

Até 31 de dezembro, secretaria de Finanças vai oferecer alíquota de 2% para incentivar proprietários

Reportar Erro
Dados do MIDR mostram que cerca de 40 milhões de imóveis no Brasil não possuem escriturasDados do MIDR mostram que cerca de 40 milhões de imóveis no Brasil não possuem escrituras - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

A Prefeitura do Recife reduziu de 3% para 2% a alíquota do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). A medida da Secretaria de Finanças é temporária e vale até 31 de dezembro de 2025. O objetivo é incentivar a regularização dos chamados “contratos de gaveta”, que são as negociações de compra e venda que ainda não foram formalizadas em cartório e, consequentemente, não concretizaram o ato de propriedade do bem. As condições estão disponíveis no Portal Recife em Dia (recifeemdia.recife.pe.gov.br) ou pelo aplicativo e site Conecta Recife.

Na prática, a iniciativa representa uma economia significativa para o contribuinte. Um imóvel avaliado em R$ 500 mil, por exemplo, paga R$ 15 mil de ITBI na alíquota de 3%. Com a campanha, o valor cai para R$ 10 mil. Segundo o secretário executivo de Tributação da Secretaria de Finanças do Recife, João Marcelo Araújo, é a oportunidade de o contribuinte regularizar a situação da casa, do apartamento ou qualquer imóvel que está com essa etapa final em aberto.

“É muito comum as pessoas acreditarem que, ao assinar um contrato de compra e venda, já se tornaram proprietárias do imóvel. Mas o processo só se conclui quando a transferência é registrada no cartório de imóveis, com a regularização do ITBI. Essa campanha facilita e incentiva essa etapa de formalização da transferência do imóvel e é fundamental para garantir a segurança ao comprador”, explicou o secretário. A regularização também contribui para que o Município tenha informações mais precisas sobre a ocupação urbana, a real titularidade dos imóveis e possa planejar políticas públicas e investimentos com base em dados atualizados.

Vantagem

Além da redução temporária para 2%, a Prefeitura mantém a alíquota de 1,8% para quem quitar o ITBI em até 180 dias após a assinatura do contrato de compra e venda. Após esse prazo, o imposto volta à alíquota padrão de 3%. Já os imóveis financiados pelo Sistema Financeiro Habitacional (SFH) continuam com alíquota de 1%.

Outra facilidade é a possibilidade de parcelamento do ITBI em até 12 vezes no cartão de crédito, o que permite que o contribuinte registre a escritura do imóvel em até 24 horas após a conclusão do pagamento.

Digital

A Secretaria de Finanças vem investindo em automação e inteligência de dados, o que reduziu significativamente o tempo de avaliação do imposto e de geração do boleto, garantindo mais agilidade e transparência para o contribuinte. O procedimento de emissão do ITBI é totalmente digitalizado, realizado pelo Portal Recife em Dia (recifeemdia.recife.pe.gov.br) ou pelo aplicativo Conecta Recife.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter