cadastro Prefeitura inicia cadastro de comerciantes que trabalharão na festa do Morro da Conceição Credenciamento dos trabalhadores informais será feito a partir desta terça-feira (4)

Comerciantes poderão, a partir desta terça-feira (4), realizar um cadastro para trabalhar durante a festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro.

A iniciativa é liderada pela Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) e tem como objetivo autorizar a participação de comerciantes informais na 121ª edição da festa.

No ano passado, foram inscritos 244 profissionais. O cadastramento será feito na sede da Gerência Geral de Comércio Informal (GGCI), na Rua Fernando de Souza Caeté, 301, bairro de Casa Amarela, das 14h às 16h.

Na terça, devem comparecer os trabalhadores que pretendem ficar no alto do Morro, nas proximidades da igreja, onde vendem principalmente artigos religiosos.

Na quarta-feira (5), devem comparecer ao GGCI os interessados em atuar no Largo Dom Luiz, enquanto a quinta-feira (6) é dedicada a quem pretende trabalhar na Avenida Norte.

Os interessados devem levar RG, comprovante de residência no Recife e o crachá do ano passado. Os comerciantes credenciados deverão trabalhar portando o documento de licenciamento durante todos os dias do evento, sempre nos locais indicados pela Secon.

“Vamos cadastrar primeiro quem já trabalhou na festa do Morro. Poderemos inscrever novas pessoas caso sobrem vagas”, explicou a secretária executiva de Controle Urbano do Recife, Marta Lima.

