A- A+

Após reformulação, o prefeito do Recife, João Campos, anunciou nesta quarta-feira (27) as mudanças do programa de linhas de crédito da Prefeitura do Recife, o CredPopCredPop.

A partir de hoje duas novas modalidades passam a integrar os empréstimos concedidos pela Prefeitura do Recife aos micro e pequenos empreendedores da capital: o Cred Rápido, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o Cred Kits, com financiamento de kits específicos para pedreiro, pintor e entregador, com parcelas de até R$ 100,00 (cem reais). Nesta primeira rodada de negociação, a Prefeitura investirá meio milhão de reais para a tomada dos créditos.

As inscrições para o cadastro estão disponíveis no portal de serviços da Prefeitura do Recife, o Conecta Recife. Para esta nova fase, o programa passa a contar com a tecnologia como parte integrante do processo de análise e liberação dos créditos.

Com uso de Inteligência Artificial (IA), a aprovação para o crédito passa a ser deferido no mesmo dia da inscrição. Além disso, o repasse do empréstimo poderá ser feito por PIX. O novo CredPop será concedido preferencialmente a mulheres, jovens, pessoas com deficiência e pessoas pretas e pardas.

“Para iniciar o ano contribuindo com o negócio de quem está empreendendo, a gente anuncia o Novo CredPop. São duas modalidades. A primeira é o Cred Rápido, que funciona diretamente pelo Conecta Recife, e é um sistema de inteligência artificial que faz análises e pode liberar em até um dia o recurso de R$ 500 e a pessoa paga em dez parcelas de R$ 50. Tem que ser MEI para acessar essa modalidade”, explicou João Campos.

“A segunda é o Cred Kits, em que há um kit de R$ 3 mil para pintor, um kit de R$ 5 mil para quem é pedreiro e outro de R$ 6 mil para quem trabalha com deliverys ou aplicativos. Depois do cadastro feito, a Prefeitura aprova e faz a liberação de imediato. A Prefeitura vai ajudar cada um a trabalhar e gerar renda”, concluiu.

Critérios

Para ter acesso a linhas de crédito o interessado precisa ser maior de 18 anos e não ter débitos junto à Prefeitura do Recife. Segundo o órgão, o objetivo "é facilitar o acesso ao crédito a partir de parcelas fixas, trazendo novas perspectivas e oportunizando os pequenos negócios fazendo a microeconomia local girar".

Para a tomada os empréstimos no caso do Cred Rápido, com empréstimo de R$ 500,00, é preciso ser Microempreendedor Individual (MEI) que exerça as seguintes atividades: fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar; cabeleireiros, manicure e pedicure; bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento.

O Cred Rápido é concedido também aos Microempreendedor do setor formal ou informal com CPF/CNPJ regular junto à Receita Federal do Brasil. O empreendimento precisa ser realizado no Recife e é necessário, no ato do formulário de inscrição do cadastro, descrever o plano de negócio. As parcelas podem ser pagas em até 10 vezes no valor fixo de R$ 50,00.

Já o Cred Kit, que garante o acesso à ferramentas de trabalho para pedreiro, pintor e entregador, as parcelas dos empréstimos não ultrapassam R$ 100,00. Neste caso, o tomador do empréstimo precisa ser residente na capital pernambucana. O Cred Kit chega para facilitar os trabalhadores de atividades sempre requisitadas a partir de instrumentos necessários para a realização dos serviços contratados.

Veja também

SAQUE Trabalhadores podem sacar abono salarial do PIS/Pasep até quinta-feira