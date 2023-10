A- A+

Atende Recentro Prefeitura promove Atende Recentro no edifício Chanteclair, no Bairro do Recife O Atende Recentro é exclusivo para os donos de imóveis e empreendedores que querem abrir e ampliar operações nos bairros do Recife, Santo Antônio e São José

A Prefeitura do Recife promove, de 3 a 5 de outubro, a o Atende Recentro, uma oportunidade para que proprietários de imóveis do centro e investidores possam receber orientações sobre isenção de impostos e licenciamento de edificações localizadas na região.

O objetivo é desburocratizar processos para recuperação de edificações e operações no polígono central da cidade, buscando impulsionar a ocupação da área para novas moradias e criação e expansão de negócios. O evento vai ocorrer no mezanino da CasaCor, no edifício Chanteclair, das 14h às 17h, na Avenida Marquês de Olinda, 2-86.

O Atende Recentro é exclusivo para os donos de imóveis e empreendedores que querem abrir e ampliar operações nos bairros do Recife, Santo Antônio e São José. Para serem atendidos, os interessados devem fazer o agendamento no app ou site do Conecta Recife. O serviço é gratuito e reúne uma força-tarefa com representações de diversas secretarias e órgãos municipais, coordenado pelo Gabinete do Centro do Recife, em parceria com as Secretarias de Política Urbana e Licenciamento (Sepul); de Finanças (Sefin); de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI); e Procuradoria Geral do Município.

As equipes das secretarias e órgãos participantes estarão prestando uma série de informações, como o ingresso e acompanhamento de processos de licenciamento, disponibilização de ficha de quadra (quando disponível) e de acervo histórico das edificações; histórico de processos de licenciamentos (deferidos/indeferidos/validade); passo a passo para abertura de empresas no Recife; notificações e pendências dos imóveis (débitos, isenção de impostos); análises e dados estratégicos da cidade nas áreas econômica e jurídica; entre outros serviços.

Segundo a chefe do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça, o Atende Recentro será totalmente personalizado, de acordo com o imóvel escolhido pelo interessado ou assunto, oferecendo soluções sob medida para cada caso.

“Este é um momento de diálogo direto e esclarecedor entre a Prefeitura do Recife, proprietários de imóveis, investidores e profissionais do setor que desejam transformar o cenário do centro da cidade num lugar para investir, morar e viver”, afirma. “O Atende Recentro promete ser um marco na busca por uma nova perspectiva de investimento e tratamento de projetos no centro do Recife”, reforça.

Durante esses três dias, as equipes estarão disponíveis para compartilhar informações técnicas valiosas relacionadas aos imóveis e investimentos no centro da cidade.

