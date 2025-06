A- A+

honraria Premiação da Fiepe celebra destaque e inovação na indústria pernambucana Medalhas do Mérito Industrial da Fiepe e da Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI) exaltam resiliência e investimentos no setor produtivo local

A Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe) realizou, ontem, na Casa da Indústria, a cerimônia de entrega das Medalhas do Mérito Industrial da Fiepe e da Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, prestigiou o evento.

A cerimônia foi comandada pelo presidente da Fiepe, Bruno Veloso, que destacou a relevância da premiação para o setor produtivo de Pernambuco. Para ele, reconhecer as lideranças empresariais do estado é uma forma de valorizar quem impulsiona o desenvolvimento local. “A Federação das Indústrias tem esse protagonismo de homenagear os que lutaram, geraram emprego e renda, fizeram o crescimento do nosso estado”, enfatizou.

Representando a governadora Raquel Lyra, a vice-governadora, Priscila Krause, ressaltou que a parceria entre o Governo de Pernambuco e a Fiepe tem se fortalecido nos últimos anos, resultando em avanços significativos para os negócios. “O evento reconhece o papel de algumas indústrias e empresas aqui no estado, pela sua pujança, pela sua capacidade de investimento,” afirmou.

Honraria

Foram agraciadas com a Medalha do Mérito Industrial da Fiepe três empresas que se destacaram por sua atuação e relevância: Interlândia LTDA - Dragão, representada pelo diretor de Desenvolvimento, João Abreu e Lima; a Maje do Nordeste Indústria e Comércio de Materiais Elétricos LTDA - Mec-Tronic, recebida pelo diretor-presidente, Wadi Mansour, e a Moura Dubeux Engenharia S/A, representada pelos fundadores Marcos Dubeux e Gustavo Dubeux.

Marcos Dubeux agradeceu a homenagem e destacou a emoção ao receber a Medalha do Mérito Industrial. Segundo ele, foi um momento de grande honra para todos que fazem parte da construtora. “Estamos na Casa da Indústria, onde se constroem os caminhos para o desenvolvimento de Pernambuco, e é justamente com esse espírito que a Moura Dubeux trabalha".

A honraria nacional, concedida pela CNI, foi entregue pelo vice-presidente da confederação, Ricardo Essinger, ao diretor-presidente do Grupo Olho D'Água, Gilberto Tavares de Melo, reconhecido por sua trajetória no setor industrial e compromisso com a economia brasileira.

Premiação da Fiepe celebra destaque e inovação na indústria pernambucana | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O empresário agradeceu pela homenagem e falou sobre a trajetória de sua família. “Temos um compromisso claro com a nossa gente. Contamos com mais de 9 mil colaboradores diretos, nossa atuação gera emprego e renda para 24 municípios. É uma contribuição que vai além dos números. Ela transforma e impacta realidades,” concluiu.

Resiliência

O 3º vice-presidente da Fiepe, presidente da NovaBio e do Sindicato das Empresas do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar), Renato Cunha, reforçou que a federação sempre valoriza e mantém a tradição, enaltecendo os empreendimentos que têm longevidade no estado. “São empresas que tiveram muita resiliência ao longo dos anos, enfrentando as instabilidades do macroambiente do Brasil e estão aí vivas, gerando emprego, recolhendo tributos”, pontuou.

Durante a homenagem, o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, expressou sua satisfação em participar da cerimônia. “Estou muito feliz de estar aqui, sobretudo com um conjunto de produtores industriais e setores diversos, prestigiando essa justíssima homenagem à jornada de Gilberto Tavares de Melo”, disse. Eduardo de Queiroz Monteiro destacou ainda a presença de empresas importantes no evento. Segundo ele, foi uma oportunidade de homenagear a Moura Dubeux, nas figuras de Marcos Dubeux e Gustavo Dubeux, e também a Dragão, “uma empresa de muita tradição no estado”, completou.

Também estiveram presentes o deputado federal Mendonça Filho (UB), os deputados estaduais Jarbas Filho (MDB) e Antônio Morais (PP) e o ex-senador e presidente emérito da CNI, Armando Monteiro Neto.

