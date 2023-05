A- A+

Micro e pequeno empreendedor Prêmio Academia Assaí incentiva e capacita micro e pequenos empreendedores do setor alimentício As inscrições estão abertas desde 17 de abril até 24 de maio

Nos últimos anos, o Brasil tem testemunhado um aumento expressivo no número de micro e pequenos empreendedores. De acordo com dados do SEBRAE, em 2022, esse setor foi responsável por 30% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e representou 99% dos empreendimentos brasileiros, totalizando 18,5 milhões de pequenos negócios. Reconhecendo a importância desses empreendimentos para a economia, o Assaí Atacadista, por meio do Instituto Assaí, está promovendo a 6ª edição do Prêmio Academia Assaí, cujas inscrições estão abertas desde 17 de abril até 24 de maio. O objetivo desse prêmio é desenvolver e capacitar ainda mais os pequenos empreendedores, tornando seus negócios mais estruturados e atrativos.

O Prêmio Academia Assaí é direcionado exclusivamente para comerciantes, ambulantes e micro e pequenos empreendedores do ramo alimentício, de todas as regiões do Brasil. Nesta edição, o prêmio conta com uma etapa regional e outra nacional, além de oferecer um apoio financeiro de mais de R$1,3 milhão em prêmios. Os participantes também passam por um programa de capacitação, que visa o desenvolvimento de habilidades e competências para uma melhor gestão de seus empreendimentos, além de receberem reconhecimento pelos seus negócios.

"Surgido dentro da Academia Assaí, um programa criado para capacitar empreendedores de alimentação e que já alcançou mais de 3 milhões de pessoas, o objetivo da 6ª edição do Prêmio é, através do incentivo financeiro, oferecer capacitação, apoiar ainda mais o fortalecimento desses negócios e contribuir para o seu sucesso de forma estruturada", comenta Sandra Vicari, Diretora Executiva do Instituto Assaí. "Nesta edição, a primeira chancelada pelo Instituto Assaí, estamos felizes, pois além de ampliar o número de premiados, também conseguiremos destacar os empreendedores e seus negócios tanto na etapa regional quanto na nacional", pontua Vicari.

Nas cinco edições anteriores do Prêmio Academia Assaí, quase 70.000 empreendedores se inscreveram, e mais de 3.000 empreendedores foram premiados. "Mais do que oferecer apoio financeiro, nós queremos fornecer ferramentas para que esses pequenos empreendedores triunfem em seus negócios. No Assaí, entendemos que somos um agente transformador, e esses empreendedores são nossos clientes, mas também são nossos parceiros. Queremos crescer junto com a comunidade em que estamos inseridos e desejar que aqueles que fazem parte desse local também cresçam conosco", avalia Vicari.

Como nas outras edições, os(as) empreendedores(as) podem se inscrever em três categorias: Vendas por encomendas; Ponto de venda fixo; e Vendedor(a) ambulante, nas regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Para se inscreverem, os(as) interessados devem fazer um curso rápido, online e gratuito na Academia Assaí e responder a algumas questões sobre o seu negócio.

Na primeira etapa serão selecionadas 700 pessoas de cada categoria, o que totaliza 2.100 premiados(as), que receberão R$300 e quatro dias de capacitação online. Desses, serão selecionados 210 finalistas, que receberão R$2 mil em dinheiro e R$500 em vales-compra do Assaí e que ainda concorrerão a 30 prêmios de “vencedor(a) regional”. Serão 6 vencedores em cada uma das regiões do País, sendo 2 de cada categoria que, além de ganhar mais R$2 mil em dinheiro, levarão também um celular, uma assessoria individual para o seu negócio e uma viagem para São Paulo, com tudo pago, para concorrer ao Prêmio Nacional.

Na etapa nacional realizada na cidade de São Paulo, sede da companhia, os(as) 30 vencedores(as) regionais terão uma semana de imersão, com vivências e capacitações e concorrerão ao prêmio de vencedor(a) nacional da sua categoria, no valor de R$ 10 mil em dinheiro. Nesta edição, além do grande prêmio de vencedor(a) nacional, os(as) participantes desta etapa também concorrerão aos prêmios de: inovação, tecnologia e sustentabilidade, o(a) ganhador(a) de cada um destes prêmios receberá R$ 3.000.

Para participar do Prêmio Academia Assaí 2023 é preciso ter mais de 18 anos, residir no Brasil e ser um(a) empreendedor(a) (formalizado(a) ou não) do setor alimentício. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de maio pelo site da premiação.

SERVIÇO

Prêmio Academia Assaí 2023

Data de inscrições: 17 de abril a 24 de maio

Onde se inscrever:

Hotsite Prêmio Academia Assaí 2023

Critérios:

- Residir no Brasil;

- Ter mais de 18 anos;

- Atuar no setor alimentício. Não é necessário ter negócio formalizado;

-Podem participar pessoas de todos os estados brasileiros.

Como funciona a inscrição:

- O primeiro passo é acessar o site da premiação

- Depois, é preciso fazer o curso rápido e gratuito da Academia Assaí

- Para finalizar, é necessário preencher um formulário sobre o seu negócio.

