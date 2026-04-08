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premiação Prêmio Assaí abre inscrições para empreendedores do setor de alimentação; prêmios vão até R$ 30 mil Inscrições são gratuitas e ocorrem de 7 de abril a 10 de maio. Negócios inscritos devem ter faturamento anual de até R$ 360 mil

O Instituto Assaí abre as inscrições gratuitas para a 9ª edição do Prêmio Academia Assaí, iniciativa voltada ao desenvolvimento de micro e pequenos empreendedores do setor de alimentação em todo o Brasil. Este ano, a premiação tem como tema principal “Finanças”, e os interessados podem se inscrever entre 7 de abril e 10 de maio.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, residir em estados onde o Assaí possui lojas e atuar no setor de alimentação, além de ter negócios com faturamento de até R$ 360 mil por ano. A inscrição é realizada de forma online, pelo site oficial do prêmio.

“Ao trazer a temática finanças como tema central desta edição, buscamos apoiar os empreendedores para que seus negócios possam ser lucrativos e crescer de forma saudável”, afirma Fabio Lavezo, Gerente de Sustentabilidade e Investimento Social do Assaí.

O processo de seleção será estruturado em quatro etapas, que combinam capacitação e incentivos financeiros ao longo da jornada dos participantes, podendo chegar a R$ 30 mil individualmente. Na primeira fase, todos os inscritos terão acesso a uma semana de curso online em finanças, com conteúdos voltados à gestão e organização financeira dos negócios.

Na segunda etapa, 2.250 empreendedores serão selecionados, sendo 750 do Nordeste, para um curso complementar avançado e receberão R$ 400,00 em crédito no aplicativo Meu Assaí, incentivo voltado ao apoio na compra de produtos e abastecimento do negócio.

Na etapa seguinte, 20 participantes serão reconhecidos como vencedores regionais e participarão de uma semana de imersão presencial com atividades de capacitação. Nessa fase, cada empreendedor receberá mais R$ 4 mil em dinheiro, R$ 600,00 em crédito no aplicativo Meu Assaí, um smartphone e três horas de consultoria individual em gestão.

Na fase final, quatro empreendedores serão reconhecidos como vencedores nacionais, após votação on-line e também com participação de uma banca presencial de jurados. Cada um receberá mais R$ 15 mil em premiação, além de concorrerem a R$ 10 mil como destaque nacional e acesso a uma consultoria individual voltada ao desenvolvimento do negócio.

*Com informações da assessoria

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