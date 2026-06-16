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premiação Prêmio CFA de Jornalismo amplia debate sobre gestão administrativa e traz R$ 60 mil em gratificações Inscrições seguem abertas até o dia 31 de agosto para jornalistas profissionais e estudantes de comunicação

Buscando fortalecer as relações com a imprensa e com a sociedade civil, o Conselho Federal de Administração (CFA) anuncia a segunda edição do Prêmio CFA de Jornalismo. As inscrições seguem até 31 de agosto, e a premiação contempla jornalistas profissionais e estudantes de comunicação.

Com o tema “Administração que transforma o Brasil”, o órgão lança a proposta de mostrar que a administração está representada em todas as áreas da sociedade. Ana Paula Sousa, jornalista do CFA, aponta que o prêmio traz a oportunidade de ampliar o debate sobre o papel da gestão administrativa.

“A população tem pouquíssimo entendimento sobre o que é a administração. As pessoas tendem a pensar que é mais voltado para o RH, mas a administração está em absolutamente todos os lugares, na saúde, no esporte, nas finanças e no desenvolvimento das cidades”, argumenta.

A premiação está dividida na categoria de Jornalismo Profissional, nas modalidades de texto (jornais, sites e revistas), áudio (rádio convencional, rádio web ou podcasts em plataformas de streaming) e vídeo (reportagens, programas ou documentários em TV ou streaming), e na categoria de Jornalismo Universitário, destinada a estudantes com trabalhos publicados em veículos-laboratórios acadêmicos.

Neste ano, serão distribuídos R$ 60 mil entre os ganhadores, sendo R$ 10.000,00 para o primeiro lugar de cada categoria, R$ 6.000,00 para os segundos colocados e R$ 3.500,00 para os trabalhos classificados em terceiro lugar. A categoria universitária terá apenas um vencedor, que receberá R$ 1.500,00 e terá seu trabalho publicado nos veículos oficiais do CFA.

Segundo o Conselho Federal de Administração, em parceria com os conselhos regionais, as reportagens inscritas devem explorar temáticas que revelam como a administração profissional impacta a economia, a política e o dia a dia do cidadão.

Ana Paula Sousa, jornalista do CFA, à esquerda, e Adriana Mesquita, assessora de imprensa do órgão, à direita. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Para colaborar com os jornalistas, o conselho disponibiliza os dados do Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA), que faz diagnósticos sobre o potencial de gestão e resolução de problemas dos municípios brasileiros. A plataforma reúne mais de 2,4 milhões de dados que podem ser utilizados nas reportagens.

“Todos os municípios têm, por lei, um portal da transparência, mas nosso papel é unir esses dados de uma forma simplificada, para acesso da população e para os profissionais da imprensa. Para os jornalistas, os dados podem ser usados para fazer balanço sobre como foi instalar uma gestão no município, se ela melhorou, se piorou”, explica a assessora de imprensa do CFA, Adriana Mesquita.

As inscrições podem ser realizadas pelo site da premiação, e os trabalhos submetidos devem ter sido publicados de primeiro de janeiro a 31 de agosto de 2026.

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