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MEGA-SENA Prêmio de quase R$ 325 milhões da Mega-Sena é o maior valor da história dos concursos regulares Valor sorteado supera os R$ 317,85 milhões pagos em 2022; recordes gerais da modalidade, porém, pertencem à Mega da Virada

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A Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 2,5 milhões para o sorteio desta quinta-feira (29) após sortear na quarta (28) durante a Mega Semana, o prêmio de R$ 324.898.791,61 — o maior já pago em um concurso regular da modalidade, superando o valor de R$ 317,85 milhões, registrado em outubro de 2022.

O recorde atual entre os concursos regulares foi alcançado no concurso 2.525, realizado em 1º de outubro de 2022, quando o prêmio chegou a R$ 317.853.788,54. O valor pago no sorteio desta quarta-feira foi de R$ 324.898.791,61, cerca de R$ 7 milhões superior a esse valor.

O segundo maior prêmio regular da lista foi de R$ 289.420.865, pago no concurso 2.150, em 11 de maio de 2019. Em seguida aparecem as premiações de R$ 211,65 milhões, em fevereiro de 2020; R$ 207,46 milhões, em novembro de 2024; e R$ 206,47 milhões, em março de 2024.

Mega da Virada já pagou mais de R$ 1 bilhão

Embora a estimativa de R$ 320 milhões possa estabelecer um novo recorde entre os concursos regulares, os maiores prêmios da história da Mega-Sena estão associados à Mega da Virada, sorteio especial de fim de ano.

De acordo com a Caixa, a maior premiação geral foi a da Mega da Virada de 2025: R$ 1.091.357.286,54, divididos entre seis apostas. O valor supera os R$ 635 milhões distribuídos na edição de 2024, divididos entre oito apostas, e os R$ 588,8 milhões pagos em 2023, repartidos entre cinco apostas.

Também integram a lista os prêmios de R$ 541,9 milhões, em 2022, e R$ 378,1 milhões, em 2021.

Sorteio às 21h

O sorteio do concurso 3.079 da Mega-Sena, com o prêmio estimado em R$ 2,5 milhões, acontece às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição e do g1. Nesta semana, haverá concursos em todos os dias da semana, até sexta-feira (30), na Mega Semana Outubro Rosa, em campanha para a conscientização da saúde da mulher.

A Mega-Sena, usualmente, tem sorteios semanais às terças, quintas e domingos desde julho, numa mudança organizada pela Caixa. Esse calendário regular também pode sofrer alterações devido a, por exemplo, feriados, concursos especiais e, mais recentemente, eleições nacionais.

Esta semana ainda tem mais mudança, por ser a Mega Semana, com sorteios entre segunda (26) e sexta-feira (30).

O calendário da Mega Semana da Mega-Sena é o seguinte:

Segunda-feira (26): concurso 3075



Terça-feira (27): concurso 3076



Quarta-feira (28): concurso 3077



Quinta-feira (29): concurso 3078



Sexta-feira (30): concurso 3079

Como apostar na Mega-Sena

O palpite mínimo para a Mega-Sena custa R$ 6. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Já o Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18, com cada cota a partir de R$ 6.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-Sena:

Concurso 3.077 (28/10/2026) — R$ 324.898.791,61



Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54



Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00



Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74



Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00



Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75



Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89



Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52



Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36



Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

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