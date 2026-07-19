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Mega-Sena 3.033: prêmio de R$ 35 milhões será sorteado neste domingo (19)

Sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo

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Concurso 3.033 da Mega-Sena será sorteado neste domingo (19) Concurso 3.033 da Mega-Sena será sorteado neste domingo (19)  - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 3.033 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 35 milhões.

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Ampliação do prazo
A partir de agora, com o novo prazo, os sorteios dos concursos regulares das modalidades lotéricas, que eram realizados aos sábados, passam a ocorrer aos domingos, às 11h.

Com a mudança, as apostas agora podem ser ser feitas até as 22h do sábado, nas casas lotéricas e pela internet no Portal Loterias Caixa. 

O volante com seis números marcados custa R$ 6.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

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