MASTERCANA NORTE-NORDESTE 2023 Prêmio destaca mérito do setor sucroenergético Evento será realizado nesta quinta-feira (30), no Recife, e premiará usinas/destilarias, fornecedores, lideranças políticas e executivos, além de eleger a entidade do ano

A ProCana Brasil, maior empresa de comunicação do mundo voltada ao setor sucroenergético, realiza, nesta quinta-feira (30), o MasterCana Norte-Nordeste 2023, prêmio que reconhece o mérito das organizações e pessoas que buscam o aprimoramento tecnológico socioeconômico e sustentável do agronegócio bioenergético. O evento será realizado no restaurante Spettus Premium, Zona Sul do Recife, às 19h30.

O MasterCana Norte-Nordeste é dividido em três grandes categorias: Destaques Pessoais, com 16 premiações dirigidas a lideranças políticas e executivos; Usina/Destilaria do Ano, com 23 áreas premiadas; e Fornecedor do Ano. Este último, que engloba seis prêmios, incluindo Inovação em Soluções Químicas e Agroindustriais, para quem desenvolveu, por exemplo, alguma tecnologia que agregue valor ao setor, é concedido a partir de indicações feitas pelas usinas premiadas.

A premiação também inclui uma categoria exclusiva (com apenas um vencedor), que é o de Entidade do Ano. As 23 áreas da categoria Usina/Destilaria do Ano são julgadas considerando-se três vertentes: performance, gestão e tecnologia & inovação. Algumas áreas são agraciadas levando-se em conta as três vertentes, outras duas e algumas apenas uma única vertente.

No caso da área Preservação Ambiental, por exemplo, são dois prêmios: um para a usina/destilaria que obteve a melhor performance e o outro para a que fez realizou a melhor gestão no que diz respeito à preservação do meio ambiente. Nessa área, são avaliados os percentuais de áreas de preservação, de áreas regularizadas, investimentos em ações de controle e preservação ambiental e também certificações.

Entre as outras áreas do prêmio na categoria Usina/Destilaria do Ano estão Estratégia Empresarial (com dois prêmios, um para gestão e outro para performance), Irrigação (prêmio só para gestão), Mecanização Agrícola (performance e tecnologia & inovação), Bioeletricidade (performance e tecnologia & inovação), Área Agrícola (performance, gestão e tecnologia & inovação) e Área Industrial (tecnologia e inovação).

EJosias Messias: "Visibilidade às ações implementadas por toda a cadeia" Foto: Divulgação

Para o CEO do Grupo ProCana Brasil, o jornalista Josias Messias, o MasterCana Norte-Nordeste reconhece as melhores contribuições para o desenvolvimento e a sustentabilidade da atividade bioenergética em ambas regiões. “Isso implica dar visibilidade às ações implementadas por toda cadeia, pelas autoridades, líderes institucionais e políticos que também buscam o desenvolvimento e a sustentabilidade”, afirmou Messias.

As empresas da cadeia que desenvolvem tecnologia e os fornecedores independentes de cana, segundo o jornalista, também não são esquecidos pela relevância que eles têm para o setor. “O prêmio contempla todos os elos da cadeia produtiva e da representatividade do agronegócio bioenergético”, complementa.

O CEO acrescenta que a premiação envolve as partes econômica, financeira, social e ambiental. “A parte social é muito forte, já que as usinas são grandes empregadoras e compartilhadoras de trabalho e renda. Quanto à ambiental, o açúcar é um produto de segurança alimentar; o etanol, o biogás e o biometano são partes fundamentais da descarbonização do planeta, pois substituem combustíveis fósseis por combustíveis e energia limpos”, esclareceu.

A ProCana realizada três prêmios por ano: o MasterCana Award, que é internacional; o o MasterCana Brasil, que reúne concorrentes de todo o país; o MasterCana Centro-Sul, voltado às pessoas e organizações daquela região; e o MasterCana Norte/Nordeste, que será realizado hoje no Recife. Amanhã, a Folha de Pernambuco publica a cobertura completa do prêmio Norte-Nordeste.

