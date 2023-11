A- A+

reconhecimento Prêmio Mastercana N/NE 2023: Kléber Albuquerque é o "Executivo do Ano - Agroindustrial" Premiação acontecerá no dia 30 de novembro, no Recife, com transmissão em tempo real no canal JornalCana, no YouTube

O diretor agroindustrial da Usina São José, Kleber Albuquerque, foi agraciado com o Prêmio MasterCana Norte/ Nordeste 2023, na categoria “Executivo do Ano - Agroindustrial”.



A indicação de Albuquerque ao prêmio foi aprovada pela Comissão Julgadora da ProCana Brasil e comunicada pelo diretor da entidade, Josias Messias.



No comunicado de premiação, Josias Messias cumprimenta os empresários do setor pelo evento e lembra que o setor bioenergético, representado por essas pessoas, apresenta "extraordinária relevância socioeconômia para nosso país".



O evento do Prêmio MasterCana Norte/ Nordeste 2023 acontecerá no dia 30 de novembro, às 19h30, no restaurante Spettus Premium, no Recife.



Assim como ocorreu nas últimas edições, a premiação MasterCana Norte/Nordeste deste ano terá formato híbrido, sendo a cerimônia presencial e on-line, com transmissão em tempo real no canal JornalCana, no YouTube.

