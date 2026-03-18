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Premiação Prêmio Movimento Econômico homenageia empresários e empresas, e debate cenários da economia Em sua primeira edição, a cerimônia premiou vencedores em quatro categorias

A 1ª edição do Prêmio Movimento Econômico reuniu e premiou, nesta quarta-feira (18), empresários e organizações que vêm contribuindo para transformar a economia de Pernambuco. A cerimônia ocorreu no RioMar Trade Center, na Zona Sul do Recife, e também contou com palestras sobre o cenário econômico e perspectivas para o mercado. Representando a Folha de Pernambuco, marcaram presença no evento o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro; a vice-presidente, Mariana Costa; e o diretor-executivo, Paulo Pugliesi.

Antes do início do evento, Eduardo de Queiroz Monteiro destacou a importância da premiação para além dos vencedores. Ele também valorizou o papel que o Movimento Econômico vem desempenhando como veículo de comunicação. O portal, que completa sete anos nesta quinta-feira (19), integra o Grupo EQM há quase dois anos.

"O prêmio é uma homenagem máxima, mas todos que estiveram aqui carregam uma jornada empresarial muito edificante. Todos são muito qualificados, cada um no seu segmento. E o Movimento Econômico está com essa afirmação e veio para ficar. É um jornalismo diferenciado e que tem impacto na área econômica", ressaltou.

O diretor-executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi também valorizou a premiação promovida pelo Movimento Econômico e afirmou que a iniciativa tem papel incentivador para o meio empresarial.

"É uma satisfação estar aqui na entrega do prêmio. É uma iniciativa importante do Movimento Econômico de premiar e incentivar os empresários e as empresas que se destacam na economia de Pernambuco", afirmou.

A fundadora e CEO do Movimento Econômico, Patrícia Raposo, valorizou os finalistas da premiação e projetou um legado a ser seguido pelos empresários.

"É um prêmio que tem como propósito reconhecer quem faz as coisas acontecerem na nossa economia. Eu considero que as pessoas e empresas que chegaram a final desse prêmio são todos vitoriosos, porque fizeram e fazem um grande trabalho pra economia de Pernambuco. A gente agora espera que essas empresas sirvam de estímulo para outras, que façam um bom trabalho e o seu papel para o desenvolvimento do estado", destacou.

Presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, ao lado da fundadora e CEO do Movimento Econômico, Patrícia Raposo. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, ao lado da fundadora e CEO do Movimento Econômico, Patrícia Raposo. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Diretor-executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, ao lado da fundadora e CEO do Movimento Econômico, Patrícia Raposo. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Vencedores do Prêmio Movimento Econômico. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O Porto Digital foi vencedor da categoria Impacto Social. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O Cesar School foi vencedor da categoria Inovação. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O grupo Tintas Iquine foi vencedor da categoria Sustentabilidade. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

CEO da Moura Dubeux, Diego Vilar, recebe o prêmio de Empresário do Ano. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Cerimônia também contou com palestras na programação. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Palestra no Prêmio Movimento Econômico. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Premiação

Ao todo, o Prêmio Movimento Econômico contou com quatro categorias. Na categoria Impacto Social, o Porto Digital foi o grupo vencedor. O reconhecimento destacou iniciativas empresariais e institucionais que vão além do desempenho econômico e ajudam a transformar realidades, ampliando oportunidades, promovendo inclusão e fortalecendo a relação entre atividade produtiva e desenvolvimento social.

Já a categoria Inovação foi vencida pelo Cesar School. Concorrem na premiação grupos que demonstraram que inovação não se limita à tecnologia, mas alcança também a indústria, a saúde, os serviços financeiros e a gestão, reforçando a capacidade de Pernambuco de produzir soluções competitivas e conectadas com a nova economia.

Na categoria Sustentabilidade, o vencedor foi a empresa Tintas Iquine. Estiveram na disputa grupos que evidenciam a agenda ambiental e de responsabilidade socioeconômica já ocupa lugar estratégico em diferentes segmentos, do setor produtivo tradicional a projetos com forte compromisso com reaproveitamento, território e impacto positivo.

Por último, o CEO da Moura Dubeux venceu categoria mais aguardada da noite, a de Empresário do Ano. Concorreram pelo prêmio lideranças que ajudam a impulsionar Pernambuco com visão de futuro, capacidade de gestão e geração de oportunidades.

Palestras

A noite do Prêmio Movimento Econômico também teve espaço para reflexão sobre cenário econômico, crédito e perspectivas de mercado. Participaram das apresentações o consultor financeiro e comentarista da CBN, Teco Medina; a diretora financeira e de crédito digital para MPMEs do BNDES, Maria Fernanda Coelho; é o economista-chefe do BNB, Rogério Sobreira.

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