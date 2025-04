Prêmio nacional para pequenos negócios de alimentação oferece R$ 1,3 milhão

A- A+

Uma das maiores premiações voltadas a empreendedores(as) da alimentação no país está com inscrições abertas. A 8ª edição do Prêmio Academia Assaí vai distribuir mais de R$ 1,3 milhão em prêmios, entre dinheiro, vale-compras e celulares, além de oferecer capacitação online gratuita. A iniciativa é promovida pelo Instituto Assaí e tem abrangência nacional.

Podem participar pessoas com mais de 18 anos que atuem com produção ou venda de alimentos, seja em ponto fixo, por encomenda ou como ambulante. É necessário morar no Brasil e realizar um curso rápido gratuito disponível neste site, onde também está o formulário de inscrição. O prazo termina em 25 de maio.

Desde sua criação, em 2018, o prêmio já beneficiou mais de 7 mil empreendedores(as) em todo o país, com um total superior a R$ 5 milhões distribuídos.

“Esta iniciativa é mais do que uma premiação. É uma ferramenta de transformação social e econômica, que oferece capacitação, visibilidade e oportunidades reais de crescimento”, destaca Fábio Lavezo, gerente de Sustentabilidade e Investimento Social do Instituto Assaí.

Etapas

A premiação ocorre em três etapas. Na primeira, 2.100 participantes (700 por categoria) receberão R$ 300 e acesso a quatro dias de capacitação. Depois, 210 finalistas ganham mais R$ 2 mil em dinheiro, R$ 500 em vale-compras e disputam a etapa regional.

Serão selecionados 30 vencedores(as) regionais, que participarão de uma imersão em São Paulo e receberão um smartphone. Três deles — um por categoria — ganharão a etapa nacional e receberão R$ 15 mil adicionais. Ao final, cada vencedor nacional pode acumular mais de R$ 22 mil em prêmios.

Além das categorias principais (Encomenda, Ponto Fixo e Ambulante), também serão reconhecidas iniciativas de destaque nas áreas de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade.

