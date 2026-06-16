Prêmio NTC Destaque PE abre inscrições para profissionais, pesquisadores e estudantes da área têxtil

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O Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco (NTCPE) abre inscrições para o 2º Prêmio NTC Destaque PE. A iniciativa tem como objetivo reconhecer projetos e ações que contribuem para o desenvolvimento da cadeia têxtil, de confecção e moda do estado, valorizando propostas que impulsionam a inovação, a sustentabilidade, a competitividade e o impacto positivo no setor. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 17 de julho por meio da plataforma oficial da premiação.

Dividido em três categorias - Mercado, Academia e Inovação - o prêmio contempla tanto empresas consolidadas quanto startups, pesquisadores, estudantes e profissionais que desenvolvem projetos com potencial de impacto para a cadeia produtiva.

Para o diretor-presidente do NTCPE, Pedro Miranda, a iniciativa reforça o compromisso da instituição com o fortalecimento do setor em Pernambuco. “O Prêmio NTC Destaque PE celebra iniciativas que contribuem para a evolução da cadeia têxtil e de confecção, reconhecendo projetos que geram valor, promovem inovação e fortalecem a competitividade da moda pernambucana. É uma oportunidade de dar visibilidade a ideias e ações que transformam o presente e ajudam a construir o futuro do setor”, destaca.



A categoria Merado reconhece iniciativas que fortalecem a imagem do setor têxtil e de confecção de Pernambuco, promovendo sua identidade cultural, capacidade produtiva e expansão para novos mercados. Já a categoria Academia contempla projetos acadêmicos com aplicabilidade comprovada, voltados à solução de desafios reais relacionados aos segmentos de moda, confecção e têxtil.

A categoria Inovação, por sua vez, é destinada a propostas que introduzem novos modelos de negócios, produtos, serviços, processos ou tecnologias capazes de promover mudanças no setor.



O cronograma da edição 2026 prevê a etapa de análise e seleção dos projetos dos dias 27 de julho a 25 de setembro. Os finalistas serão anunciados em 28 de setembro e participarão da fase de voto popular, que ocorrerá de 29 de setembro a 13 de novembro. A cerimônia de premiação está prevista para novembro de 2026.



*Com informações da assessoria

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