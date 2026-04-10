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premiação Prêmio Visão Agro destaca protagonismo do Norte e Nordeste em bioenergia Grupo EQM recebeu premiação com homenagens ao presidente Eduardo de Queiroz Monteiro, ao diretor do grupo, Paulo Júlio de Mello Filho, além do reconhecimento à Usina Cucaú

A primeira edição do Prêmio Visão Agro Norte-Nordeste reuniu, na noite de ontem, em Maceió, algumas das principais lideranças e empresas do setor sucroenergético do país, reforçando o protagonismo das regiões Norte e Nordeste na produção de açúcar, etanol e bioenergia. O evento, realizado no Centro de Convenções Ruth Cardoso, homenageou nomes que impulsionam e fortalecem a cadeia produtiva.



Durante a cerimônia, executivos, empresários e representantes institucionais participaram de uma programação voltada à valorização de iniciativas estratégicas para o setor, além de promover conexões e trocas de experiências entre os diferentes elos da indústria bioenergética.



Para Alexandre Ramos (Mahal), CEO da Visão Agro e organizador do evento, a realização do prêmio no Nordeste representa o reconhecimento à trajetória de gerações que ajudaram a construir e consolidar o setor sucroenergético no Brasil.



“Desde a criação do Visão Agro, temos como missão valorizar o agronegócio brasileiro, dentro e fora do país. Premiar lideranças é uma forma de incentivar quem trabalha com seriedade, gera emprego e contribui para o desenvolvimento econômico. O prêmio nasceu no Centro-Sul, ganhou uma versão nacional, e agora chega ao Norte e Nordeste para completar esse ciclo, contemplando uma região histórica e extremamente relevante para o setor”, afirmou.



Entre os homenageados da noite, o empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, recebeu o prêmio na categoria Referências em Liderança. O reconhecimento destaca sua atuação à frente de um dos principais grupos bioenergéticos da região, com presença consolidada e investimentos voltados à produção sustentável.



O Grupo EQM opera três usinas sucroalcooleiras no Nordeste: Cucaú, em Pernambuco; Utinga, em Alagoas; e Estivas, no Rio Grande do Norte; e se destaca pela preservação da Mata Atlântica e pela adoção de práticas alinhadas à sustentabilidade.



“Recebo este prêmio com muita honra. É, acima de tudo, um gesto de generosidade que não interpreto como um reconhecimento individual, mas como uma homenagem a toda uma força de trabalho que reúne mais de 10.500 pessoas”, destacou Eduardo de Queiroz Monteiro.

Desafios

O empresário também ressaltou o momento desafiador enfrentado pelo setor e a importância de iniciativas como essa. “Vivemos uma fase bastante desafiadora, especialmente em relação aos preços da nossa atividade. Por isso, encontros como este são fundamentais. O networking e a troca de experiências nos reenergizam e nos dão ainda mais disposição para seguir enfrentando os desafios e avançando”, completou.



Outro destaque do Grupo EQM foi o diretor de Comércio Exterior e Novos Negócios, Paulo Júlio de Mello Filho, homenageado na categoria Referência Executiva. A premiação reconhece profissionais com atuação estratégica na ampliação de mercados e no aprimoramento da gestão.



Ao comentar o momento do setor, o executivo destacou o cenário de instabilidade. “O setor passa por uma crise de oferta, com preços bastante deprimidos. É necessário um ajuste para reequilibrar esse cenário. Este também é um momento de diálogo, de troca entre os grupos, visando uma próxima safra que será desafiadora. Ainda assim, o setor tem capacidade de adaptação e perspectiva de melhora nos próximos anos”, afirmou.

Melhores Usinas

A Usina Cucaú, que integra o Grupo EQM, também esteve entre os premiados, ao conquistar o título na categoria Melhores Usinas. Com 135 anos de história, a unidade agroindustrial é uma das mais tradicionais de Pernambuco e mantém papel relevante no desenvolvimento econômico e social da Zona da Mata Sul, aliando tradição industrial a práticas sustentáveis.



Na categoria Liderança Bioenergética, o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Alagoas (Sindaçúcar-AL), Pedro Robério, foi um dos homenageados da noite, em reconhecimento à sua atuação em defesa do setor e ao fortalecimento da cadeia produtiva.



“É motivo de honra ver Alagoas sediando um evento dessa dimensão, que já possui trajetória consolidada em outras regiões do país. A realização aqui reconhece o papel do Norte e Nordeste na produção de açúcar e etanol e reúne lideranças que contribuem diretamente para o desenvolvimento da região”, afirmou.



Ao todo, o Prêmio Visão Agro Norte-Nordeste reconheceu lideranças, executivos e empresas em diversas categorias, incluindo gestão, áreas técnicas e desempenho industrial, consolidando-se como uma das principais iniciativas de valorização do setor bioenergético no país.



ABRAMAGRO

Mais cedo, antes da premiação, a 3ª Conferência "Abramagro - Brasil, uma Potência no Agro" reuniu especialistas, produtores, empresários e autoridades para discutir os rumos do agronegócio no país.



Entre os participantes, esteve o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro. O encontro destacou o papel estratégico do Brasil no cenário global e promoveu debates sobre inovação, sustentabilidade e políticas públicas voltadas ao setor.



Promovida pela Abramagro em parceria com o Sindaçúcar-AL, a conferência é um espaço de articulação e troca de conhecimento entre diferentes segmentos do agronegócio.

Temas

Durante a programação foram discutidos temas como tecnologia no campo, aumento da produtividade, desafios regulatórios e oportunidades nos mercados nacional e internacional. Além dos painéis, o evento também funcionou como ambiente de networking, aproximando lideranças e incentivando a adoção de práticas mais eficientes e sustentáveis.



Durante a abertura, o presidente da ABRAMAGRO, Manoel Gomes, ressaltou a importância do momento vivido pelo agro brasileiro. “O Brasil já é uma potência no agronegócio, mas temos capacidade para avançar ainda mais. Eventos como este fortalecem o diálogo, impulsionam a inovação e mostram ao mundo a força e a responsabilidade do nosso setor”.

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