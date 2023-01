Prêmio Zayed de Sustentabilidade abre inscrições para o ciclo de 2024

A- A+

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade, prêmio global pioneiro dos Emirados Árabes Unidos que reconhece a excelência em sustentabilidade, anunciou oficialmente que o ciclo de 2024 está aberto para inscrições. As inscrições serão aceitas até dia 2 de maio de 2023 e deverão ser feitas através do portal online do Prêmio, o www.ZayedSustainabilityPrize.com. Pequenas e médias empresas (PMEs), organizações sem fins lucrativos (ONGs) e escolas secundárias (Ensino Médio) com soluções de sustentabilidade são convidadas a se inscrever em uma das cinco categorias do Prêmio: Saúde, Alimentos, Energia, Água e Escolas Secundárias Globais.

O ciclo de premiação de 2023, recebeu um recorde de 4.538 inscrições de 152 países, marcando um aumento de 13% nas inscrições em comparação com o ciclo anterior.

Comentando sobre a abertura do ciclo de inscrições de 2024, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos e Diretor Geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, S. Ex. O Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, disse: “Este ano, o Prêmio celebra 15 anos honrando o legado do Pai Fundador dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Zayed, e acelerando a sustentabilidade, desenvolvimento e impacto humanitário em todo o mundo. Desde 2008, o Prêmio, por meio da liderança visionária dos Emirados Árabes Unidos, facilitou a entrega de soluções sustentáveis para comunidades vulneráveis, melhorando o acesso à energia confiável e acessível, água potável segura, alimentos nutritivos e cuidados de saúde de qualidade para milhões. Esses esforços apoiam diretamente os objetivos mais amplos dos Emirados Árabes Unidos de incentivar a colaboração internacional e construir uma economia global sustentável e próspera”.

S. Ex. Al Jaber acrescentou: “É importante ressaltar que o Prêmio prioriza a juventude e capacita os jovens a liderar o desenvolvimento sustentável. Por meio da categoria Escolas Secundárias, o Prêmio oferece oportunidades para os jovens desenvolverem suas habilidades em sustentabilidade e liderança e os incentiva a assumir um papel ativo no apoio a suas comunidades e na condução de ações climáticas”.

“O Prêmio Zayed de Sustentabilidade ajuda organizações e escolas a escalar suas soluções, permitindo-lhes obter um impacto ainda maior e catalisar mudanças positivas transformadoras. Até o momento, o Prêmio impactou a vida de mais de 378 milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive no Vietnã, Nepal, Sudão, Etiópia, Maldivas e Tuvalu.”

O fundo de US $3 milhões do Prêmio recompensa os vencedores com US $600.000 em cada categoria. A categoria Escolas Secundárias é dividida em seis regiões mundiais, com cada escola podendo receber até US $100.000 para iniciar ou expandir ainda mais seu projeto. As seis regiões mundiais da categoria Escolas Secundárias são Américas, Europa e Ásia Central, Oriente Médio e Norte da África, África Subsaariana, Sul da Ásia e Leste Asiático e Pacífico.

Inspirado pelo legado humanitário e de sustentabilidade do pai fundador dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, o Prêmio já reconheceu um total de 106 vencedores cujas soluções ou projetos escolares liderados por estudantes transformaram positivamente a vida de milhões.

Embora os formulários de inscrição variem de acordo com a categoria, os elementos centrais de cada inscrição estão nas formas inovadoras, impactantes e inspiradoras pelas quais a tecnologia, os aplicativos e as soluções propostas visam melhorar o bem-estar e a sustentabilidade.

Para as categorias Saúde, Alimentos, Energia e Água, as organizações devem demonstrar que estão melhorando o acesso a produtos ou serviços essenciais e têm uma visão de longo prazo para melhores condições de vida e trabalho. Para a categoria Escolas Secundárias, os projetos devem ser liderados por alunos, com ênfase no envolvimento ativo dos alunos nos processos de planejamento, implementação e monitoramento.

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade tem um processo de avaliação em três etapas, começando com a devida diligência realizada em todas as inscrições para garantir que atendam aos critérios de avaliação do Prêmio. Isso identifica as inscrições qualificadas e resulta na seleção de candidatos elegíveis. Em seguida, as avaliações são realizadas por um Comitê de Seleção composto por painéis específicos de categorias de especialistas internacionais independentes. A partir desta lista de pré-selecionados, são escolhidos os finalistas e encaminhados para o Júri do Prêmio que elege, por unanimidade, os vencedores, nas cinco categorias.

Os vencedores do Prêmio Zayed de Sustentabilidade 2024 foram anunciados em uma cerimônia de premiação durante a COP 28 Climate Summit.

