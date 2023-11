Preparado para a Black Friday? Confira os melhores horários hoje e amanhã para garimpar promoções

A- A+

No Brasil, a Black Friday começa na véspera. Se você planeja comprar durante o período de descontos, o melhor dia é hoje, afinal a data oficial da promoção anual é nesta sexta, dia 24. Um levantamento realizado pelo Promobit, plataforma especializada em promoções e descontos, aponta que a noite desta quinta (23) e a virada da madrugada de sexta concentram o maior volume de promoções nas plataformas de e-commerce e, nos últimos três anos, os picos ocorreram entre 22h de quinta e 01h de sexta.

A plataforma avaliou os horários em que foram postadas as ofertas ao longo da quinta-feira pré-Black Friday em 2020, 2021 e 2022, e identificou que os anúncios começam a aparecer antes do início oficial da data.

Outro dado levantado é a média de duração das ofertas: 16 minutos. Mas o período em que a oferta está ativa pode ser menor nos itens de maior demanda, como no caso de bebidas (10 minutos) e brinquedos (11 minutos).

O diretor de Marketing e Vendas do Promobit, Gabriel Alves, acredita que a expectativa é que, neste ano, haja um aumento da quantidade de ofertas disponíveis ao longo de quinta e sexta-feira.

— Estamos esperando uma Black Friday bem agressiva, tendo em vista o volume de promoções que já está ocorrendo desde o início do mês. Este ano, tivemos entre 5 e 6% de aumento de ofertas desde o início do mês, em relação ao ano passado — afirma.

Imprevisibilidade na sexta-feira

Apesar de ser possível estimar os melhores horários para conseguir boas ofertas na véspera da Black Friday, a concentração de anúncios na sexta-feira costuma variar de um ano para o outro, diz Alves.

Isso porque as promoções da sexta-feira dependem dos resultados de vendas da quinta e madrugada de sexta-feira.

— Devemos observar o movimento já esperado do alto volume de ofertas na virada da quinta para sexta, pois os consumidores já acordam esperando os descontos, além de promoções-relâmpago ao longo de sexta-feira. Em relação à quantidade e à qualidade das promoções, a variação ocorre conforme a estratégia e os resultados alcançados, sendo acompanhados e refinados constantemente durante o evento — completa o diretor de Marketing e Venda.

Alertas das lojas ajudam

Alves explica também que as empresas adotam diferentes estratégias de concorrência. Portanto, é recomendado que o consumidor não aguarde um único horário específico para obter todas as possíveis promoções de diferentes categorias de uma só vez.

— Os horários podem mudar, dependendo do ano e dos produtos. Por isso, a melhor forma de se organizar é ativando o alerta das lojas para os produtos desejados e criando uma lista de desejo que centralize suas buscas.

Para facilitar a vida do consumidor, o levantamento do Promobit identificou os principais horários em que ocorrem as promoções para cada uma das categorias de produtos.

Veja os horários das melhores ofertas

Roupas e calçados femininos: Das 21h às 22h de quinta, voltando a ter picos às 17h de sexta

Das 21h às 22h de quinta, voltando a ter picos às 17h de sexta Roupas e calçados masculinos: Picos durante a noite de quinta e sexta-feira, entre os horários de 21h e 23h.

Picos durante a noite de quinta e sexta-feira, entre os horários de 21h e 23h. Smartphones: Entre 22h de quinta-feira e 01h de sexta concentram-se as principais promoções. Além disso, durante a tarde de sexta, entre 12h e 17h, na Black Friday de 2022, houve um número expressivo de ofertas.

Entre 22h de quinta-feira e 01h de sexta concentram-se as principais promoções. Além disso, durante a tarde de sexta, entre 12h e 17h, na Black Friday de 2022, houve um número expressivo de ofertas. Informática (PCs, notebooks e outros): Horários de pico dividem-se entre a noite de quinta-feira, a partir das 20h, e as manhãs de sexta-feira, a partir das 10h.

Horários de pico dividem-se entre a noite de quinta-feira, a partir das 20h, e as manhãs de sexta-feira, a partir das 10h. Eletrônicos Áudio e Vídeo (TV, fones de ouvido, caixas de som): Maiores chances de encontrar promoção na virada de quinta para sexta, mas recomendação é procurar a partir das 22h.

Maiores chances de encontrar promoção na virada de quinta para sexta, mas recomendação é procurar a partir das 22h. Eletrodomésticos: Maior distribuição entre as ofertas que aparecem quinta e sexta, mas picos ocorrem durante a tarde, às 16h, ou às 23h.

Maior distribuição entre as ofertas que aparecem quinta e sexta, mas picos ocorrem durante a tarde, às 16h, ou às 23h. Games: Apesar de ser uma categoria mais "imprevisível", as maiores chances de encontrar promoções acontecem durante as madrugadas de quinta e sexta-feira.

Tempo das promoções

Outro dado levantado pela plataforma, demonstra que a média de duração das ofertas é de 16 minutos. O período em que a oferta está ativa pode até mesmo ser menor, caso esteja em busca de bebidas, 10 minutos, brinquedos, 11 e itens para casa e construção, 13.

Portanto, é preciso estar atento para aproveitar, pois, como afirma Gabriel Alves, geralmente as promoções mais curtas, são as mais vantajosas.

— Uma estratégia comum é usar alguns produtos-chave para gerar tráfego para a loja. Geralmente são aquelas ofertas imperdíveis que duram pouco, mas valem a pena demais. Os 16 minutos são uma média, porque várias ofertas duram pouquíssimos minutos. É importante estar atento às oportunidades durante o evento, pois as melhores passam rápido.

