SANÇÕES Presidente chinês diz a Trump que EUA deveriam evitar medidas comerciais restritivas, afirma agência Expectativa era que eles chegassem a um acordo sobre o futuro do TikTok e que fosse negociada uma extensão de prazo para suspensão de tarifas

O presidente chinês, Xi Jinping, disse que os Estados Unidos deveriam evitar medidas comerciais restritivas durante uma ligação nesta sexta-feira com o presidente dos EUA, Donald Trump, segundo a Agência de Notícias Xinhua.

A ligação ocorreu após representantes dos dois governos se reunirem em Madri, no início da semana, com o objetivo de negociar a guerra tarifária e uma solução para as operações nos EUA do aplicativo chinês TikTok, controlado pela ByteDance

Em Madri, foi sinalizada a possibilidade de extensão do prazo de suspensão das tarifas de importação impostas a produtos dos dois países e a venda do controle do TikTok nos EUA. A expectativa era que os dois presidentes chegassem a um acordo sobre o app.

De acordo com a Xinhua, Xi disse a Trump que o governo chinês respeita os interesses das empresas. Não há mais detalhes sobre a conversa por enquanto.

