Sex, 19 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SANÇÕES

Presidente chinês diz a Trump que EUA deveriam evitar medidas comerciais restritivas, afirma agência

Expectativa era que eles chegassem a um acordo sobre o futuro do TikTok e que fosse negociada uma extensão de prazo para suspensão de tarifas

Reportar Erro
O presidente chinês Xi Jinping, e o presidente americano Donald Trump, seguem em tratativas pra evitar sanções econômicasO presidente chinês Xi Jinping, e o presidente americano Donald Trump, seguem em tratativas pra evitar sanções econômicas - Foto: Evgenia Novozhenina e Saul Loeb / diversas fontes / AFP

O presidente chinês, Xi Jinping, disse que os Estados Unidos deveriam evitar medidas comerciais restritivas durante uma ligação nesta sexta-feira com o presidente dos EUA, Donald Trump, segundo a Agência de Notícias Xinhua.

A ligação ocorreu após representantes dos dois governos se reunirem em Madri, no início da semana, com o objetivo de negociar a guerra tarifária e uma solução para as operações nos EUA do aplicativo chinês TikTok, controlado pela ByteDance

Leia também

• Gigantes dos meios de comunicação dos EUA cedem às pressões de Trump por cálculo econômico

• Trump se negou a aprovar pacote de ajuda militar para Taiwan, afirma Post

• Trump: se Reino Unido sancionar a China, guerra na Ucrânia talvez termine

Em Madri, foi sinalizada a possibilidade de extensão do prazo de suspensão das tarifas de importação impostas a produtos dos dois países e a venda do controle do TikTok nos EUA. A expectativa era que os dois presidentes chegassem a um acordo sobre o app.

De acordo com a Xinhua, Xi disse a Trump que o governo chinês respeita os interesses das empresas. Não há mais detalhes sobre a conversa por enquanto.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter