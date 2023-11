A- A+

Visita Presidente da Ademi-PE celebra volta do Troféu Ademi e pontua resiliência do setor imobiliário Rafael Tenório Simões visitou a redação da Folha de Pernambuco nesta segunda-feira (13).

O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), Rafael Tenório Simões, celebrou a retomada do Troféu Ademi, evento que premia os empreendimentos imobiliários mais modernos do Estado. Devido às restrições da pandemia de Covid-19, a premiação não é realizada deste 2020. O anúncio foi feito durante visita à diretoria da Folha de Pernambuco, nesta segunda-feira (13). Na ocasião, o presidente da Ademi-PE foi recebido pelo diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi; o diretor operacional, José Américo Lopes Góis, e a diretora administrativa, Mariana Costa.

O retorno da premiação será marcado por uma Edição Especial que entregará os troféus dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023 em uma cerimônia marcada para o dia 30 de novembro, às 19h, no Mirante do Paço, Recife.

“A ideia é trazer o evento para o calendário de um dos principais eventos da cidade. É um evento de confraternização, é um evento de reconhecimento, de celebração, que demonstra a resiliência do setor”, explicou o presidente da Ademi-PE à reportagem.

Rafael Simões pontuou a crise que o mercado imobiliário brasileiro enfrenta desde 2015, e que também foi sentida na Região Metropolitana do Recife no mesmo ano, somada à pandemia.

