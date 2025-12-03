Qua, 03 de Dezembro

Empreendedorismo

Presidente da AEBR projeta cenário de cautela para os empresários em 2026

Entidade planeja Fórum sobre Reforma Tributária para ajudar microempresários neste período

Presidente da AEBR Fernando MendonçaPresidente da AEBR Fernando Mendonça - Foto: Paullo Allmeida

O presidente da Associação de Empresários do Brasil (AEBR) Fernando Mendonça compartilhou uma visão pessimista da economia do Brasil em 2026, considerando este um ano de extrema cautela para o setor empresarial.

“É um balanço de quem é resiliente e está apostando que os próximos anos melhorem. Dizer que 2026 será pior que 2025, eu acredito que não. No entanto, ou a gente chama a atenção dos órgãos públicos para ter um olhar diferenciado para quem emprega ou eu acho que esse país não chega em termos financeiros até 2027”, disse durante visita a Folha de Pernambuco na terça-feira (2).

Com isso em mente, o líder da entidade diivulgou o balanço das ações, assim como, seus planos para 2026. “Eu quero muito olhar essa questão da desigualdade desses juros altos.”, comentou.

O objetivo da AEBR é ajudar a classe empresarial, especialmente os pequenos e médios, a fim de diminuir as desigualdades entre os empregadores. De acordo com Fernando Mendonça, as maiores dificuldades dos empresários estão relacionadas ao aumento da carga tributária e à falta de capacitação.

“O lucro que o empresário consegue obter é rapidamente drenado para pagar os bancos.”, disse.  O que falta para o empresário é um olhar diferenciado de uma linha de crédito para o menor, de uma linha de crédito para o médio.”, sugeriu.

Por isso, a entidade irá realizar um Fórum sobre a Reforma Tributária previsto para ocorrer em março de 2026. O evento terá convidados, palestrantes e autoridades que darão orientações aos microempresários. Dessa forma, a categoria poderá se preparar para ter um ano mais tranquilo financeiramente.

