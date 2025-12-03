A- A+

Empreendedorismo Presidente da AEBR projeta cenário de cautela para os empresários em 2026 Entidade planeja Fórum sobre Reforma Tributária para ajudar microempresários neste período

O presidente da Associação de Empresários do Brasil (AEBR) Fernando Mendonça compartilhou uma visão pessimista da economia do Brasil em 2026, considerando este um ano de extrema cautela para o setor empresarial.

“É um balanço de quem é resiliente e está apostando que os próximos anos melhorem. Dizer que 2026 será pior que 2025, eu acredito que não. No entanto, ou a gente chama a atenção dos órgãos públicos para ter um olhar diferenciado para quem emprega ou eu acho que esse país não chega em termos financeiros até 2027”, disse durante visita a Folha de Pernambuco na terça-feira (2).

Com isso em mente, o líder da entidade diivulgou o balanço das ações, assim como, seus planos para 2026. “Eu quero muito olhar essa questão da desigualdade desses juros altos.”, comentou.

O objetivo da AEBR é ajudar a classe empresarial, especialmente os pequenos e médios, a fim de diminuir as desigualdades entre os empregadores. De acordo com Fernando Mendonça, as maiores dificuldades dos empresários estão relacionadas ao aumento da carga tributária e à falta de capacitação.

“O lucro que o empresário consegue obter é rapidamente drenado para pagar os bancos.”, disse. O que falta para o empresário é um olhar diferenciado de uma linha de crédito para o menor, de uma linha de crédito para o médio.”, sugeriu.

Por isso, a entidade irá realizar um Fórum sobre a Reforma Tributária previsto para ocorrer em março de 2026. O evento terá convidados, palestrantes e autoridades que darão orientações aos microempresários. Dessa forma, a categoria poderá se preparar para ter um ano mais tranquilo financeiramente.

