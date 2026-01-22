A- A+

ACORDO Presidente da Apex diz ver com apreensão acordo Mercosul-UE após decisão de Parlamento Viana afirmou que tem muita resistência na Europa

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Jorge Viana, disse, nesta quinta-feira, 22, que há apreensão em relação ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE) depois do tarifaço norte-americano e com a judicialização do acordo por parte da Comissão Europeia.

Viana afirmou que o acordo Mercosul-UE reúne segundo maior PIB do mundo, de US$ 22 trilhões e que este é bom para dois lados, mas tem muita resistência na Europa. Para ele, as salvaguardas estabelecidas protegem distorções de mercado.

O presidente da Apex também informou que conversou na quarta-feira com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e que este afirmou que aprovar o acordo no Legislativo brasileiro será agenda prioritária para 2026.

"Ele Alcolumbre vai transformar esse tema na agenda principal da volta dele agora para o recesso. Essa é a principal agenda. Vamos ver se ele age junto com os líderes dos Congressos do Mercosul, para aprovar o quanto antes, no Brasil e no Mercosul. É uma maneira educada de pressionarmos os europeus", explicou Viana.

Ele repetiu o que disse o vice-presidente, Geraldo Alckmin, que o governo quer acelerar a internalização do acordo com os europeus. "Setores mais extremos à esquerda e setores mais extremos à direita se juntaram, criaram uma espécie de colisão contra o acordo", disse.

Viana afirmou que o Conselho Europeu deve se posicionar nesta quinta sobre votação do acordo Mercosul-UE.

Ele citou que a revisão jurídica também foi utilizada no acordo entre UE e Canadá. Por fim, afirmou que a implementação provisória do acordo Mercosul-UE ou pressão ao judiciário não cabe ao Brasil.



