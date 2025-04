A- A+

Imposto de Renda Presidente da Câmara diz que comissão especial do IR deverá ser instalada na semana que vem Motta disse avaliar que a Câmara não deve aprovar o projeto antes do segundo semestre

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou, nesta segunda-feira, 28, que a comissão especial sobre o projeto de ampliação da isenção do Imposto de Renda deve ser instalada na semana que vem, conforme acordo com o presidente do colegiado, Rubens Pereira Jr. (PT-MA).

Leia também • Moraes dá 48h para defesa entregar laudos que comprovem problemas de saúde de Collor • Alvaro Dias é reconhecido como anistiado político por período em que foi vereador na ditadura • Silvio Costa Filho diz que Republicanos estará na majoritária em 26 e que ouvirá Lula

As declarações ocorreram durante um painel sobre a agenda econômica da Câmara no J. Safra Macro Day 2025, em São Paulo.



Segundo Motta, na ocasião, o relator da comissão especial, Arthur Lira (PP-AL), deve apresentar o calendário de trabalhos também na semana que vem.



Além disso, Motta disse avaliar que a Câmara não deve aprovar o projeto antes do segundo semestre.



O parlamentar afirmou ainda que o Congresso trabalha com o prazo de aprovar o projeto nas duas Casas até o fim deste ano. As declarações ocorreram durante um painel sobre a agenda econômica da Câmara no J. Safra Macro Day 2025, em São Paulo.Segundo Motta, na ocasião, o relator da comissão especial, Arthur Lira (PP-AL), deve apresentar o calendário de trabalhos também na semana que vem.Além disso, Motta disse avaliar que a Câmara não deve aprovar o projeto antes do segundo semestre.O parlamentar afirmou ainda que o Congresso trabalha com o prazo de aprovar o projeto nas duas Casas até o fim deste ano.

Veja também