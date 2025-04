A- A+

CONGRESSO Presidente da CMO, Efraim Filho exalta conexão com deputados e relator do orçamento O senador disse assumir a presidência da comissão com um olhar "de quem se sente em casa"

O senador Efraim Filho (União-PB), eleito na manhã desta quinta-feira, 10, presidente da Comissão Mista do Orçamento, afirmou que seu "sentimento de pertencimento" com a Câmara dos Deputados e a "sintonia precedente" com o relator do orçamento Insaldo Bulhões (MDB-AL) vai permitir com que o foco do colegiado "seja o Brasil".

"A agenda de Brasil, mais do que nunca, ela está linkada, conectada com a palavra orçamento. Eu sou de um tempo, em que o orçamento tinha muita cara de uma peça técnica, uma peça técnico-orçamentária. Quem vinha para a CMO vinha basicamente para discutir a elaboração do orçamento, não havia muito o olhar da política sobre a CMO. E se fazia, se discutia a elaboração, até porque não existia orçamento impositivo. E é com esse olhar que nós chegamos para assumir essa missão", afirmou.

Efraim disse assumir a presidência da comissão com um olhar "de quem se sente em casa", tanto pelo "conhecimento de Câmara como pelo conhecimento da matéria" orçamentária. O senador frisou ainda que, do orçamento, 90% das despesas obrigatórias e somente 10% são discricionárias.

"É por isso que nós temos a responsabilidade de saber escolher bem. E entender que a palavra da moda no Brasil, que é equilíbrio fiscal, responsabilidade fiscal, ela deve ser uma premissa na discussão dessa comissão. Evitar qualquer sentimento de gastança desenfreada, que causa impacto na sociedade, que causa impacto em quem acompanha ou quer investir no Brasil", frisou.



