A- A+

APÓS ENCONTRO COM LULA Presidente da Comissão Europeia diz a empresários que acordo com Mercosul está "próximo" Em discurso, Ursula von der Leyen admite que há obstáculos, mas diz que as negociações vão terminar até o fim do ano

Momentos depois de ouvir críticas ao acordo entre Mercosul e União Europeia em um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reconheceu que há "obstáculos" para o fechamento do tratado, mas afirmou que as negociações estão perto da "linha de chegada". Em um discurso dirigido a empresários brasileiros e europeus, ela anunciou ter assumido o compromisso, com Lula, de concluir o processo negociador até o fim deste ano.

— Estamos próximos da linha de chegada. É o momento de cruzar a linha de chegada. O presidente Lula e eu nos comprometemos a concluir o acordo o quanto antes, o mais tardar até o fim do ano — afirmou a líder europeia, que foi muito aplaudida neste momento.

Ao lado de Von der Leyenh, Lula deixou claro, nesta segunda-feir (12), que pretende rever um trecho do acordo que fala sobre compras governamentais — que permitiria o mesmo tratamento dado a empresas brasileiras e europeias em licitações públicas federais. O presidente também criticou o aumento das exigências ambientais da União Europeia, que podem prejudicar as exportações do Brasil.

— A UE e o Mercosul já são parceiros comerciais muito próximos. No entaqnto há muitos obstáculos que limitam nossos fluxos comerciais. Há duas décadas debatemos um acordo comercial, o maior e mais ambicioso acordo jamais negociado por ambas as partes — disse Von der Leryen.

Ela ressaltou que o comércio entre as duas regiões tende a crescer substantivamente. Citou como exemplo o Canadá que, depois de firmar um acordo semelhante, viu seu intercâmbio com o bloco europeu crescer em cinco anos.

Veja também

BRASIL União vai bancar totalidade de fundo para estados, diz coordenador da reforma tributária