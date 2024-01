A- A+

O presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Alex Campos, visitou, nesta sexta-feira (26), a Folha de Pernambuco. Ele foi entrevistado pelo âncora Jota Batista e as jornalistas Betânia Santana e Tarsila Castro no Folha Política, do programa Conexão Notícias.

Alex Campos falou sobre os desafios e problemas da companhia, no que tange ao abastecimento e ao saneamento no Estado. Um dos principais desafios da companhia é melhorar o rodízio de água no Estado, bem como priorizar o saneamento.

Outro problema que está no foco da Compesa é a perda de água no sistema, que acontece por vários fatores, como operacionais e furto.

O presidente da Compesa também será recebido pela diretoria da Folha de Pernambuco.

