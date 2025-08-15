Presidente da Copergás anuncia medidas para garantir chegada do gás natural ao Araripe

A- A+

Durante a terceira edição do seminário Conexões Transnordestina – A Ferrovia que Mudará Pernambuco, realizada nesta sexta-feira (15) no Centro Tecnológico do Araripe, em Araripina, o presidente da Copergás, Bruno Costa, anunciou duas ações que devem viabilizar a chegada do gás natural ao polo gesseiro já no próximo ano.

Segundo ele, o Governo de Pernambuco vai encaminhar à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), ainda neste mês, a criação de um fundo estadual para servir como garantia nos financiamentos de conversão de fornos.

“Muitas vezes o pessoal não tinha a garantia que o fundo exigia. Então, a governadora me autorizou a dizer que encaminha para a Assembleia um fundo estadual em que o Estado vai dar essa garantia, e isso vai ser fundamental para a gente fazer essas conversões”, afirmou.

Bruno Costa também informou que a Copergás publicará, em agosto, a chamada pública para o supridor que vai fornecer o gás à rede a ser instalada no Araripe.

“Com essas duas medidas — atacando, de um lado, a dificuldade para fazer a conversão, e do outro, já fazendo a chamada pública — no próximo ano vamos ter uma estação de regaseificação, semelhante à que temos em Petrolina, aqui no Araripe”, disse.

O presidente ressaltou que o projeto é prioridade da governadora Raquel Lyra e está no monitoramento direto da Secretaria de Planejamento. “Todas as vezes que falo com a governadora, a primeira pergunta que ela faz é: ‘E o gás do Araripe?’. Eu não quero depois a governadora dizendo que não entreguei o que ela pediu para entregar”, declarou.

