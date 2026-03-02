A- A+

CPI do INSS Presidente da CPI do INSS se reúne com PF e cobra envio de documentos de Vorcaro Senador afirma que corporação está separando arquivos e repassando apenas dados sobre empréstimos consignados

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), reuniu-se nesta segunda-feira com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para tratar da liberação de documentos sigilosos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Segundo Viana, a PF estaria fazendo uma “separação de arquivos” e encaminhando à comissão apenas o material relacionado aos empréstimos consignados, um dos focos da CPI criada para investigar suspeitas de descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

— A Polícia Federal está fazendo essa separação de arquivos. Eu sei que o ideal era que nós recebêssemos tudo, mas, por determinação do Supremo, nós só receberemos os arquivos ligados aos empréstimos consignados — afirmou.

O senador disse ter buscado esclarecimentos diretamente com o diretor-geral da corporação.

— Hoje estive com o diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei, para esclarecer essa decisão. O prazo estipulado é de uma semana para que a gente receba essas informações — declarou.

Viana sustenta que a decisão do ministro André Mendonça, que devolveu à CPI os documentos das quebras de sigilo telemático, bancário e telefônico de Vorcaro, não determina filtro prévio de conteúdo antes do envio à comissão.

— Não está claro que a Polícia Federal deva fazer qualquer tipo de filtro. A nossa preocupação é receber os documentos para investigação, independentemente de posição, parentesco ou condição financeira. Se a pessoa está envolvida, tem que prestar contas — disse.

A movimentação ocorre enquanto Alcolumbre aguarda relatórios técnicos da Polícia Legislativa, da Secretaria-Geral da Mesa e da Advocacia do Senado para decidir se mantém ou anula a votação da CPI que aprovou, em bloco, 87 requerimentos, entre eles a quebra de sigilo de Fábio Luís Lula da Silva. Não há prazo definido para a decisão.

