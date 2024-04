A- A+

TURISMO Presidente da Empetur, Eduardo Loyo visita a Folha de Pernambuco Durante o encontro, ele falou, entre outros assuntos, sobre as ações do órgão para promover turismo pernambucano dentro e fora do Brasil

O presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Eduardo Loyo, visitou a Folha de Pernambuco, na manhã desta sexta-feira (26). Durante o encontro, ele falou, entre outros assuntos, sobre as ações do órgão para promover turismo pernambucano dentro e fora do Brasil. Dentre os assuntos abordados, um programa de qualificação de promoção turística que a Empetur irá lançar, em breve, para todas as secretarias municipais de turismo do Estado, que ele divulgou à Folha em primeira mão.

Ele também falou sobre as conexões aéreas do aeroporto, que hoje engloba todas as capitais brasileiras, o trabalho de divulgação do turismo no interior, e o litoral como indutor. Também fez um balanço da ação promovida no Parque Villa Lobos, em São Paulo (SP), no último dia 21, quando levou o São João de Pernambuco à cidade.

Loyo foi recebido pelo diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi, o diretor Operacional José Américo, a gerente Administrativa Ivone Palácio, a editora-chefe Leusa Santos; a gerente de Jornalismo da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues; a gerente de Mercado Tânia Campos e a gerente de Marketing Tatiana Rodrigues.

