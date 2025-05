A- A+

SÃO JOÃO Presidente da Empetur visita sede da Folha de Pernambuco e destaca investimentos no São João Ciclo junino promete aquecimento do turismo no estado

Eduardo Loyo, presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), visitou a sede da Folha de Pernambuco na manhã desta sexta-feira (30), acompanhado de Diogo Beltrão, diretor de Marketing da instituição. Eles foram recebidos pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa, e pelo diretor operacional, José Américo.

Durante a visita, Loyo falou sobre os investimentos do Governo do Estado para o ciclo junino, que está prestes a começar, e destacou a relevância da festa para a economia e a cultura de Pernambuco.

“O ciclo junino é muito importante porque ele engloba praticamente todos os municípios do estado. Por exemplo, enquanto o Carnaval engloba ali de 70 a 80 municípios, no máximo 100, eu diria que o São João atinge cerca de 170 a 180 municípios”, afirmou.

Segundo Loyo, essa capilaridade transforma o São João em uma festa ainda mais democrática e culturalmente rica.

“É uma festa muito rica culturalmente. Que todo o povo de Pernambuco curte. É igual ao Carnaval, que cada um tem seu lugar de curtir. Todo mundo aproveita e brinca no São João. É uma festa linda”, disse.

O presidente da Empetur citou exemplos de cidades que têm ampliado suas programações juninas e se consolidado como polos importantes no período.

“Caruaru, por exemplo, começou o São João em abril. São quase dois meses e meio de festa. Outras cidades vêm se desenvolvendo muito também, como Gravatá, Bezerros, Petrolina, Araripina… São polos que estão se consolidando. Até Garanhuns e Surubim têm festas muito fortes também”, completou.

Além do impacto cultural, o ciclo junino também movimenta significativamente a economia e o turismo local.

“É um movimento muito forte, tanto do ponto de vista econômico quanto turístico. A gente tem um turismo regional intenso nesse período, com visitantes de estados vizinhos e até de São Paulo, que vêm com muita força. As operadoras de turismo impulsionam essas rotas para o São João, com voos dedicados para Pernambuco.”

Loyo também detalhou como o Governo do Estado atua no apoio às festividades, por meio de parcerias com os municípios.

“A gente apoia os municípios com estrutura para os eventos, segurança, cuidados nas estradas. É um apoio amplo, desde a regulação dos eventos até a promoção turística. A Secretaria de Saúde atua com operações especiais para garantir a segurança dos viajantes. Já estamos divulgando o São João há dois ou três meses, e tivemos uma grande participação na maior feira de turismo do Brasil, em São Paulo, durante o período da Semana Santa, onde também promovemos o ciclo junino de Pernambuco”, finalizou.



