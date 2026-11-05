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CRESCIMENTO Presidente da Fiepe faz balanço da economia pernambucana e compara PIB estadual com o do Brasil Segundo ele, crescimento do PIB pernambucano foi superior ao nacional no primeiro semestre

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso, apresentou, na quarta-feira (4), em Petrolina, um balanço da economia estadual deste ano



Segundo o presidente, a economia pernambucana registrou um crescimento superior ao nacional no primeiro semestre, especialmente na indústria.



Durante o encontro anual do Sistema Fiepe com gestores e colaboradores da Federação, doServiço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), do Serviço Social da Indústria (Sesi) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), afirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) de Pernambuco cresceu 4,7% no primeiro semestre de 2026, enquanto o Brasil registrou alta de 1,9%, na comparação com o mesmo período de 2025.

Para o presidente, o desafio será converter o crescimento em investimentos e emprego.

"Pernambuco mostra capacidade de crescimento, mas precisa de previsibilidade econômica e da execução coordenada de projetos estruturantes. O bom desempenho conjuntural não substitui a agenda de longo prazo”, disse.

Ao abordar as prioridades para a próxima gestão do governo estadual e federal, Veloso enfatizou a necessidade de transformar planejamento em execução. Entre os projetos prioritários, mencionou a conclusão do ramal Salgueiro-Suape da rodovia Transnordestina, o Arco Metropolitano e as intervenções na BR-232, com governança, prazos definidos e participação da iniciativa privada.

O presidente também defendeu investimentos em infraestrutura e logística como condições essenciais para sustentar o crescimento, ampliar a competitividade industrial e impulsionar o desenvolvimento das diferentes regiões de Pernambuco.

Estavam presentes no encontro o 1º vice-presidente da FIEPE, Massimo Cadorin; o diretor administrativo, Sebastião Pontes; a diretora financeira, Caroline Souto Maior; o superintendente da FIEPE e do IEL-PE, Israel Erlich; a superintendente do SESI-PE, Cláudia Cartaxo; e a diretora regional do SENAI-PE, Camila Barreto.



*Com informações da assessoria de imprensa

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